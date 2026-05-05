Не лише магнітик: що цікавого та незвичайного можна привезти з подорожей

Мандрівники у мережі діляться ідеями нестандартних сувенірів, які можна привозити з подорожей замість типових магнітів. Серед найпопулярніших – це гастрономічні продукти, наприклад, спеції, чай, сіль. Або індивідуальні речі, на кшталт колекціонування певних предметів.

Українські туристи на платформі тредс поділилися своїми ідеями про те, що вони привозять із подорожей на згадку про країни та міста, окрім традиційних магнітів і камінців. У дискусії користувачі розповідають, що дедалі частіше відмовляються від банальних сувенірів і натомість обирають речі, які мають для них особисту цінність або практичне застосування в повсякденному житті.

Що незвичайного можна привезти з подорожей?

Серед найпопулярніших варіантів – це листівки, які мандрівники підписують прямо під час поїздки, прикраси та біжутерія, традиційний одяг, а також чашки, тарілки чи інший посуд, який згодом стає частиною домашнього побуту. Дехто зізнається, що привозить книги мовою країни, де був, або навіть парфуми, які потім асоціюються з конкретною подорожжю.

Також можна колекціонувати іграшки з різних країн

Окрему увагу користувачі приділяють гастрономічним сувенірам: місцевим солодощам, сиру, спеціям, соусам чи іншим продуктам, які дозволяють "повернутися" в атмосферу поїздки вже вдома. Більшість наголошує, що принципово не купує декоративні дрібнички, натомість формує власні "колекції спогадів" через речі, які можна носити, використовувати або інтегрувати в інтер'єр.

На платформі Reddit ми натрапили на ще одну дуже незвичайну ідею для сувенірів. Один із користувачів розповів, що під час кожної поїздки купує багаторазову еко-торбу в місцевому супермаркеті. Це буде не лише практично у самій подорожі, наприклад, для перенесення продуктів чи дрібних покупок. Це стає частиною повсякденного життя вже вдома, поступово перетворюючись на колекцію з різних країн.

