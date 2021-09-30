Ще одна курортна країна визнала українські COVID-сертифікати: умови в'їзду
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Це спростить перетин кордону для щеплених громадян. Але до країни можуть потрапити й туристи з ПЛР або експрес тестами.
З 1 вересня у Північній Македонії почили діяти нові правила перетину кордону. Відповідно до них необхідно на в'їзді надати один з документів.
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Умови перетину кордону з Північною Македонією
Радісну звістку про визнання українських сертифікатів повідомив Дмитро Кулеба.
Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України,
– зазначив речник МЗС.
За новими правилами, які ввела курортна країна, при в'їзді та виїзді з території Північної Македонії, необхідно мати один з документів:
- COVID-сертифікат, який засвідчує повний курс вакцинації;
- довідка про одужання від COVID-19 протягом останніх 45 днів, починаючи з дня одужання;
- негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону;
- негативного експрес-тесту, зробленого не раніше, ніж за 48 годин.