Нові правила набули чинності 10 січня 2022 року. Відповідні зміни були внесенні до Постанови, що визначають умови в'їзду до Республіки Словенія для стримування та боротьби з COVID-19.

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Словенія запроваджує нові обмеження для іноземців

Так, в країні для всіх іноземців зменшують термін дії результатів ПЛР-тесту до 48 годин з моменту забору аналізу, а результати експрес-тесту на антиген – до 24 годин.

При цьому умови щодо вакцинації та одужання від коронавірусної інфекції залишаються незмінними.

Також Словенія скорочує тривалість домашнього карантину з 10 до 7 днів. Ті особи, що хочуть достроково припинити самоізоляцію, повинні отримати негативний результат ПЛР-тесту. Втім, провести його можна не раніше ніж на 5 день після початку.

Крім того, більш суворі умови в'їзду та карантину, які застосовувалися до прибулих з деяких країн південної Африки через варіант "Омікрон", скасовуються, і списку цих країн ризику більше не існує.

COVID-19 в Словенії: останні дані

За даними Worldometer, станом на 13 січня 2022 року в Словенії виявлено 512 793 випадки зараження коронавірусом;

На жаль, з них 5 685 летальних;

Водночас 456 457 осіб побороли хворобу.

Зверніть увагу! Влада Чорногорії прийняла рішення послабити умови в'їзду до країни. Нові правила торкнуться насамперед нещеплених іноземних туристів.