Зараз на Тенерифе запроваджують нові обмеження через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Читайте також Ірландія спростила умови в'їзду для вакцинованих туристів: що змінилося

Тенерифе посилює обмеження

Так, острів переходить до нового рівня небезпеки – 4.

Уряд Канарських островів підняв тривогу після аналізу даних про стан здоров'я та посилення тиску на лікарні. Тому запровадженням додаткових обмежень уряд сподівається стримати поширення "Омікрону".

Нові COVID-правила на острові

На Тенерифе посилять обмеження для всіх, особливо для відпочивальників.

Щоб уникнути швидкого розповсюдження, рівень пропускної спроможності скорочено до 75% на відкритому повітрі та у громадському транспорті, а у приміщенні – до 33%.

Також повернулося "правило шести". Тобто лише шість осіб можуть перебувати в приміщенні або на вулиці.

Крім того, аби потрапити в усі заклади, туристи повинні обов'язково пред'являти COVID-паспорт. При цьому паби та ресторани мають закриватися опівночі.

Заходи діятимуть щонайменше до 24 січня, а потім будуть переглянуті знову.

Що слід знати про Тенерифе Це найбільший острів Канарських островів. Тут можна знайти розваги до вподоби. Для любителів дискотек підходить Коста-адах. Якщо плануєте відпочити від суєти великого міста, вирушайте в Лоро-парк, який славиться: дельфінарієм, величезним зоопарком, ботанічним парком і аквапарком.



Тенерифе заслужено називають островом "вічної весни", оскільки температура повітря круглий рік – +20 – 25 градусів за Цельсієм. Тут ви знайдете пляжі як із жовтим, так і з чорним пісками. Острів відомий у всьому світі своїм карнавалом Санта-Крус-де-Тенеріфе.