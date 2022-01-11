Водночас зазначається, що вимога й надалі стосуватиметься нещеплених мандрівників. Що відомо про нові умови в'їзду – далі.

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Ірландія скасувала ПЛР-тести для вакцинованих туристів

Вимога про обов'язкове тестування усіх, хто в'їжджає в країну, почала діяти на початку грудня. Таке рішення допомагало запобігти подальшому поширенню Омікрону на території Ірландії. Однак зараз практично усе населення країни інфіковане саме цим штамом коронавірусу. Тож уряд прийняв рішення скасувати вимогу.

Вимога була скасована, в основному тому, що на "Омкірон" зараз припадає близько 96% усіх випадків у країні,

– зазначив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін

Крім змін у вимогах до в'їзду, влада Ірландії оголосила, що з 1 лютого сертифікати про щеплення будуть вважатися дійсними лише в тому випадку, якщо курс вакцинації було пройдено не пізніше, ніж за 9 місяців до в'їзду в країну.

Ірландія спростила умови в'їзду для вакцинованих туристів / Фото Unsplash

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Туристи повинні заповнити спеціальну форму за 72 години до прибуття в Ірландію. Надана інформація допоможе сформувати актуальні рекомендації у галузі охорони здоров'я. Крім цього, таким чином влада відслідковує тих, хто переткнув кордон країни.

Вакцинованим та особам, які одужали після Covid-19, потрібно пред'явити цифровий сертифікат.

Мандрівникам, які не пройшли вакцинацію, необхідно здати ПЛР-тест за 72 години до прибуття.

Нагадаємо, що з моменту початку пандемії в Ірландії ввели жорстку ізоляцію. За оцінками Ірландської конфедерації індустрії туризму, сфера подорожей втратила приблизно 12,2 мільярда євро через Covid-19. Причому, навіть попри суворі обмеження, зараз у країні спостерігається пік захворюваності.

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