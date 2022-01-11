В то же время отмечается, что требование и дальше будет касаться непривитых путешественников. Что известно о новых условиях въезда – дальше.

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Ирландия отменила ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

Требование об обязательном тестировании всех въезжающих в страну начало действовать в начале декабря. Такое решение помогало предотвратить дальнейшее распространение Омикрона на территории Ирландии. Однако сейчас практически все население страны инфицировано именно этим штаммом коронавируса. Поэтому правительство приняло решение отменить требование.

Требование было отменено, в основном потому, что на "Омкирон" сейчас приходится около 96% всех случаев в стране,

– отметил премьер-министр Ирландии Михал Мартин

Кроме изменений в требованиях к въезду, власти Ирландии объявили, что с 1 февраля сертификаты о прививках будут считаться действительными только в том случае, если курс вакцинации был пройден не позднее, чем за 9 месяцев до въезда в страну.



Ирландия упростила условия въезда для вакцинированных туристов / Фото Unsplash

Путешествие в Ирландию: что нужно знать перед поездкой:

Туристы должны заполнить специальную форму за 72 часа до прибытия в Ирландию. Данная информация поможет сформировать актуальные рекомендации в области здравоохранения. Кроме этого, таким образом власти отслеживают тех, кто пересек границу страны.

Вакцинированным и лицам, выздоровевшим после Covid-19, следует предъявить цифровой сертификат.

Путешественникам, не прошедшим вакцинацию, необходимо сдать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия.

Напомним, что с момента начала пандемии в Ирландии была введена жесткая изоляция. По оценкам Ирландской конфедерации индустрии туризма, сфера путешествий потеряла примерно 12,2 миллиарда евро из-за Covid-19. Причем даже несмотря на строгие ограничения, сейчас в стране наблюдается пик заболеваемости.

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