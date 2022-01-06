Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
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Англія скасовує ПЛР-тести для вакцинованих туристів
За його словами, з 7 січня мандрівники з подвійною дозою і молодше 18 років більше не повинні будуть представляти негативний результат тесту на коронавірус перед вильотом в Англію.
З п'ятниці ми припиняємо тестування перед відправленням... ми також скасовуємо вимогу ізоляції після прибуття,
– заявив Джонсон.
Він також додав, що з тієї ж дати цим категоріям осіб більше не доведеться самоізолюватися, очікуючи результатів негативного тесту.
Натомість з 9 січня вакциновані туристи зможуть пройти дешевший тест на антиген протягом двох днів після прибуття, при цьому їм не потрібно проходити карантин в очікуванні результату.
Наразі такі послаблення стосується лише Англії, втім, імовірно, що уряди Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії наслідують цей приклад.
Правила для невакцинованих – незмінні
Жодне з чинних правил подорожей не зміниться для невакцинованих мандрівників віком від 18 років – вони, як і раніше, повинні продовжувати здавати негативний тест перед від'їздом, проходити 10-денний карантин після прибуття, а також ПЛР-тест на другий і восьмий дні самоізоляції.
Так, пом'якшення правил з 7 січня призведуть до того, що обмеження на в'їзні поїздки повернуться до тих, що були з 24 жовтня до 30 листопада торік.
COVID-19 у Великій Британії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 6 січня 2022 року у Великій Британії виявлено 13 835 334 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 149 284 летальних;
- Водночас 10 567 672 особи побороли хворобу.