Сейчас на Тенерифе вводятся новые ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

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Тенерифе усиливает ограничения

Так, остров переходит к новому уровню опасности – 4.

Правительство Канарских островов подняло тревогу после анализа данных о состоянии здоровья и усилении давления на больницы. Поэтому введением дополнительных ограничений правительство надеется сдержать распространение "Омикрона".

Новые COVID-правила на острове

На Тенерифе усилят ограничения для всех, особенно для отдыхающих.

Чтобы избежать быстрого распространения, уровень пропускной способности сокращен до 75% на открытом воздухе и в общественном транспорте, а в помещении – до 33%.

Также вернулось "правило шести". То есть только шесть человек могут находиться в помещении или на улице.

Кроме того, чтобы попасть во все заведения, туристы обязательно обязаны предъявлять COVID-паспорт. При этом пабы и рестораны должны закрываться в полночь.

Ограничения будут действовать как минимум до 24 января, а затем будут пересмотрены снова.

Что следует знать о Тенерифе Это самый большой остров Канарских островов. Здесь можно найти развлечения по вкусу. Для любителей дискотек подходит Коста-Адах. Если планируете отдохнуть от суеты большого города, отправляйтесь в славящийся Лоро-парк: дельфинарием, огромным зоопарком, ботаническим парком и аквапарком.



Тенерифе по праву называют островом "вечной весны", поскольку температура воздуха круглый год – +20 – 25 градусов по Цельсию. Здесь вы найдете пляжи как с желтым, так и с черными песками. Остров известен во всем мире своим карнавалом Санта-Крус-де-Тенерифе.

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