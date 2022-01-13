Новые правила вступили в силу 10 января 2022 года. Соответствующие изменения были внесены в Постановление, определяющее условия въезда в Республику Словения для сдерживания и борьбы с COVID-19.

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Словения вводит новые ограничения для иностранцев

Так, в стране для всех иностранцев сокращают срок действия результатов ПЦР-теста до 48 часов с момента забора анализа, а результаты экспресс-теста на антиген – до 24 часов.

При этом условия вакцинации и выздоровления от коронавирусной инфекции остаются неизменными.

Также Словения сокращает продолжительность домашнего карантина с 10 до 7 дней. Лица, желающие досрочно прекратить самоизоляцию, должны получить отрицательный результат ПЦР-теста. Впрочем, провести его можно не раньше, чем на 5 день после начала.

Кроме того, более строгие условия въезда и карантина, применявшиеся к прибывшим из некоторых стран южной Африки из-за варианта "Омикрон", отменяются, и списка этих стран риска больше не существует.

COVID-19 в Словении: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 13 января 2022 года в Словении выявлено 512 793 случая заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 5 685 летальных;

В то же время 456 457 человек побороли болезнь.

Обратите внимание! Власти Черногории приняли решение ослабить условия въезда в страну. Новые правила коснутся прежде всего непривитых иностранных туристов.