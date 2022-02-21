Ще одна авіакомпанія скасувала рейси до Києва
Джерело:Ouest-France
Останніми днями деякі авіакомпанії вирішили скасувати рейси до України. Сьогодні про це оголосила й французька національна авіакомпанія Air France.
Так, авіаперевізник скасував два рейси, запланованих на 22 лютого між Парижем і Києвом. Рішення було прийнято "з огляду на ситуацію в Україні та як запобіжний захід".
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Air France не полетить до Києва 22 лютого
Так, авіакомпанія Air France завтра, 22 лютого, не здійснить запланованих польотів між Парижем і Києвом.
До цього часу компанія літала за цим напрямком двічі на тиждень – у вівторок і неділю.
Air France буде регулярно переоцінювати ситуацію і нагадувати, що безпека польотів, своїх клієнтів і екіпажів є абсолютним імперативом,
– підкреслили в пресслужбі.
Інших подробиць, зокрема про можливість повернення квитків і подальших польотів до Києва, в компанії поки не повідомили.
При цьому раніше в Air France заявляли, що всі польоти в Україну продовжують виконувати за графіком.
Авіакомпанії, які скасували рейси до України: останні дані
- Lufthansa Group ухвалила рішення тимчасово припинити авіаперевезення до Києва та Одеси. Тому МАУ розпочинає продаж квитків до Мюнхена та Женеви замість Lufthansa;
- 21 лютого Austrian Airlines та Swiss International Air Lines також заявили, що призупиняють польоти в Україну.