Ще один лоукостер відкриває рейси до України: деталі нового маршруту
Джерело:lowcost.ua
Дочка молдавської лоукост-авіакомпанії FlyOne, FlyOne Armenia заявила про запуск нового рейсу до України. Авіаперевізник літатиме з Єревану до Києва.
Лоукостер FlyOne Armenia вже відкрив продаж квитків на новий напрямок. Забронювати їх можна на офіційному сайті авіакомпанії.
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FlyOne Armenia полетить із Києва до Єревану
Перший політ заплановано на 30 березня 2022 року.
Рейси виконуватимуться з Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Полетіти з Києва до Єревану можна буде двічі на тиждень – щосереди та п'ятниці.
Розклад рейсів
- Київ 00:05 – Єреван 03:50
- Єреван 21:10 – Київ 23:20
Вартість авіаквитків
Квитки на рейс Київ – Єреван доступні за ціною від 59 євро в один бік та від 118 євро в обидва.
У вартість входить маленька ручна поклажа розміром 40x30x20 сантиметрів, а також онлайн реєстрація за 24 години до вильоту.
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Умови в'їзду до Вірменії
Як повідомляє консульська служба МЗС України, українським туристам в'їзд дозволено при дотриманні однієї з наступних умов:
- надання в пункті перетину державного кордону Вірменії сертифікату, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прибуття;
- надання сертифікату, що підтверджує повноцінне щеплення проти COVID-19.
Сертифікат про щеплення може бути наданий як в електронному, так і паперовому вигляді, із захищеним QR кодом.
Правила не стосуються дітей віком молодшим за 6 років 11 місяців 29 днів.
COVID-19 у Вірменії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 20 грудня 2021 року у Вірменії виявлено 343 708 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 7 903 летальних;
- Водночас 328 799 осіб побороли хворобу.