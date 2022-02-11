Ще дві країни Європи відмовилися від COVID-тестів для туристів: деталі

Країни продовжують скасовувати обмеження, запроваджені у зв'язку із COVID-19. Слідувати такому прикладу вирішили й Фінляндія та Велика Британія.

Зокрема, Фінляндія прийняла рішення відмовитися від тестування для туристів з-за меж ЄС та Шенгену. А Британія скасувала тести по прибуттю для повністю вакцинованих.

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Фінляндія

Так, з 15 лютого країна відмовляється від вимоги попереднього COVID-тесту для туристів з-за меж ЄС та Шенгену.

Водночас, як і раніше, їм потрібно буде надати сертифікат про вакцинацію або документ, що підтверджує перенесення хвороби (термін має становити не більше ніж 6 місяців).

Це рішення діятиме до 13 березня.

При цьому пред'являти довідку необов'язково громадянам Фінляндії та людям, які мають ПНП (посвідку на проживання) у Фінляндії, а також особам, які в'їжджають до країни з причин, зазначених у списку Прикордонної служби.

Велика Британія

за даними Worldometer , станом на 11 лютого 2022 року в країні виявлено 569 973 випадки зараження коронавірусом, з них 2 170 летальних.

Уряд Британії також прийняв рішення спростити правила в'їзду до країни, зокрема, скасував тести для вакцинованих.

З 11 лютого 2022 року повністю вакцинованим мандрівникам більше не потрібно проходити тести на COVID-19 по прибуттю. Вони повинні лише заповнити Passenger Locator Form, підтвердивши свій статус вакцинації, історію подорожей та вказати контактні дані.

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Натомість невакциновані мають пройти тест за два дні до від'їзду до Британії та ще один не пізніше, ніж на другий день перебування в країні.

При цьому їм не потрібно самоізолюватися після прибуття – лише у разі позитивного результату.