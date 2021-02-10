Популярний серед українців єгипетський курорт обнесли 36-кілометровою стіною з колючим дротом

Навколо туристичного курорту Шарм-ель-Шейх в Єгипті закінчили будівництво 36-кілометрової бетонної стіни, яка виконуватиме захисну функцію.

Влада Єгипту заявляє, що це захистить туризм на курорті Червоного моря на південній околиці півострова Синай від зовнішніх небезпек.

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Стіна споруджена із бетонних плит із відрізками дротяної огорожі, що відокремлюють курорт від пустелі навколо нього. Деякі з плит позначені чорними символами миру.

Навіщо 36-кілометровий бар'єр у Шарм-ель-Шейху

За останні півтори десятки років туризм у Південному Синаї постраждав від різних катаклізм: повстання Єгипту 2011 року, катастрофа російського пасажирського літака на Синаї у 2015 році та пандемія коронавірусу. Крім того, у 2005 через напад бойовиків тут загинули десятки людей.

Шарм-ель-Шейх розташований приблизно за 360 кілометрів на південь від північного узбережжя Середземномор'я на Синаї, де зосереджено повстання бойовиків-ісламістів. Проте, влада курорту запевняє, що тепер туристи в безпеці та під захистом армії.

Огорожа навколо курорту Шарм-ель-Шейх / Фото: english.alaraby.co.uk

Як відбувається в'їзд через бар'єр

Кожен, хто в'їжджає в місто автомобільним транспортом, зобов'язаний проїхати через одні з чотирьох воріт, які обладнані камерами та сканерами.

Їх обшукуватимуть, камери безпеки ідентифікують їх, а транспортні засоби пройдуть сканування, так що вони прибудуть до міста тільки після повної пошукової операції, – сказав губернатор Південного Синаю Халед Фуда під час поїздки на вихідних.

Нагадаємо, раніше мандрівник поділився незвичними напрямками, куди можна втекти у літо в лютому.

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