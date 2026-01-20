Не у Тернополі: де народився Сергій Притула і яку туристичну візитку там варто відвідати
- Сергій Притула народився у місті Збараж у Тернопільській області, відомому історичним Збаразьким замком.
- Замок, збудований у 1626 – 1631 роках, є частиною туристичного маршруту "Замки Тернопілля" і функціонує як музей історії.
Сергій Притула став дуже популярним в Україні як телеведучий, шоумен, актор, продюсер та громадський діяч. А ще він є одним із найактивніших волонтерів із благодійним фондом, що збирає мільйони доларів на підтримку ЗСУ.
А народився він у Тернопільській області, у місті Збараж. І саме про цю чудову туристичну локацію 24 Канал із посиланням на IGotoWorld розповість докладніше.
Збараж – рідне місто Сергія Притули: що там подивитися туристу?
Сергій Притула народився 22 червня 1981 року у славному історичному Збаражі, що на Тернопільщині, як зазначає liga.net. Це невелике місто розташоване за приблизно два десятки кілометрів від Тернополя і є однією з найвідоміших туристичних локацій регіону.
Головна візитка міста – Збаразький замок. Він є однією з найкраще збережених фортифікаційних споруд Тернопільської області. Фортецю зводили у 1626 – 1631 роках у стилі пізнього ренесансу князі Збаразькі.
У 1649 році замок став ареною легендарної облоги під час визвольної війни Богдана Хмельницького. Саме тут Ярема Вишневецький тримав оборону проти козацької армії.
Сьогодні ж замок вражає відвідувачів потужними мурами, бастіонами та глибокими ровами. Фортеця функціонує як музей історії з масштабною експозицією, що розповідає про козацькі війни та битви шляхти.
Збаразький замок входить до туристичного маршруту "Замки Тернопілля" – мережі з низки замків і палаців регіону. Серед інших визначних споруд тут – Кременецький, Теребовлянський, Вишнівецький та Скалатський замки.
Ось який вигляд має місто Збараж: дивіться відео БогданКузьма-б3в
Окрім замку, поруч зі Збаражем можна відвідати Почаївську лавру. Це один із найвідоміших паломницьких центрів України з багатою історією та унікальною архітектурою.
А в самому місті Збараж ще варто глянути на Бернардинський монастир, зруйнований турками у 1675 році та відбудований у XVIII столітті. Він поєднує риси ренесансу та бароко з фігурами бернардинських ченців та дерев'яними банями.
А також церкву Воскресіння – хрестоподібну, збудовану у 1760-х роках у стилі українського бароко. Та Успенську церкву 1755 – 1758 років.
Які ще неординарні туристичні магніти Тернопільської області варто відвідати?
Маєток Тімельмана (Кітельмана) – чарівний палац у селі Нападівка Тернопільського району. Його руїни стали вірусними у мережі як одне з найбільш інстаграмних місць області.
Кар'єр у селі Капустинці – унікальне місце за 40 кілометрів від Тернополя. Його знають за аквамариновий колір води та мальовничі краєвиди, що ваблять туристів з усієї України.
Часті питання
Які туристичні об'єкти варто відвідати у місті Збараж, крім Збаразького замку?
Окрім Збаразького замку, у місті Збараж туристам варто відвідати Бернардинський монастир, який поєднує риси ренесансу та бароко, а також церкву Воскресіння, збудовану у стилі українського бароко, та Успенську церкву 1755—1758 років. Поруч зі Збаражем також Почаївська лавра, один із найвідоміших паломницьких центрів України.
Чому Збаразький замок є важливою історичною пам'яткою?
Збаразький замок є однією з найкраще збережених фортифікаційних споруд Тернопільської області та має велику історичну цінність. У 1649 році він став ареною легендарної облоги під час визвольної війни Богдана Хмельницького, де Ярема Вишневецький тримав оборону проти козацької армії. Сьогодні замок функціонує як музей історії.
Які особливості Збаразького замку роблять його привабливим для туристів?
Збаразький замок приваблює туристів своєю добре збереженою архітектурою пізнього ренесансу, потужними мурами, бастіонами та глибокими ровами. Замок є частиною туристичного маршруту "Замки Тернопілля".