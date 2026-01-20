Не у Тернополі: де народився Сергій Притула і яку туристичну візитку там варто відвідати

Сергій Притула став дуже популярним в Україні як телеведучий, шоумен, актор, продюсер та громадський діяч. А ще він є одним із найактивніших волонтерів із благодійним фондом, що збирає мільйони доларів на підтримку ЗСУ.

А народився він у Тернопільській області, у місті Збараж. І саме про цю чудову туристичну локацію 24 Канал із посиланням на IGotoWorld розповість докладніше.

Збараж – рідне місто Сергія Притули: що там подивитися туристу?

Сергій Притула народився 22 червня 1981 року у славному історичному Збаражі, що на Тернопільщині, як зазначає liga.net. Це невелике місто розташоване за приблизно два десятки кілометрів від Тернополя і є однією з найвідоміших туристичних локацій регіону.​

Головна візитка міста – Збаразький замок. Він є однією з найкраще збережених фортифікаційних споруд Тернопільської області. Фортецю зводили у 1626 – 1631 роках у стилі пізнього ренесансу князі Збаразькі.​

У 1649 році замок став ареною легендарної облоги під час визвольної війни Богдана Хмельницького. Саме тут Ярема Вишневецький тримав оборону проти козацької армії.​

Сьогодні ж замок вражає відвідувачів потужними мурами, бастіонами та глибокими ровами. Фортеця функціонує як музей історії з масштабною експозицією, що розповідає про козацькі війни та битви шляхти.

Збаразький замок входить до туристичного маршруту "Замки Тернопілля" – мережі з низки замків і палаців регіону. Серед інших визначних споруд тут – Кременецький, Теребовлянський, Вишнівецький та Скалатський замки.​

Ось який вигляд має місто Збараж: дивіться відео БогданКузьма-б3в

Окрім замку, поруч зі Збаражем можна відвідати Почаївську лавру. Це один із найвідоміших паломницьких центрів України з багатою історією та унікальною архітектурою.​

А в самому місті Збараж ще варто глянути на Бернардинський монастир, зруйнований турками у 1675 році та відбудований у XVIII столітті. Він поєднує риси ренесансу та бароко з фігурами бернардинських ченців та дерев'яними банями.​

А також церкву Воскресіння – хрестоподібну, збудовану у 1760-х роках у стилі українського бароко.​ Та Успенську церкву 1755 – 1758 років.

