Де народився творець гри STALKER та що подивитись у його рідному місті у квітні

Сергій Григорович ще у 1995 році заснував GSC Game World. Саме ця компанія подарувала світові "Козаків" і S.T.A.L.K.E.R.

І народилися вони у Києві, власне, як і сам Григорович. З посиланням на kcacmt.univ.kiev.ua розповідаємо про це та про нашу столицю у квітні докладніше.

Чим цікавий квітневий Київ – місто, яке надихнуло творця найвідомішої української гри STALKER?

У квітні 2026 року мережа АТБ запустила колаборацію з грою S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Мовиться про 48 колекційних карток та альманах-артбук – і це не просто альбом для зберігання карток, а повноцінний путівник по всесвіту гри. Усе це спричинило чергову хвилю ажіотажу та обговорень у соціальних мережах.

А отже, маємо ще один привід пригадати, що творець гри Сергій Григорович народився у Києві 18 квітня 1978 року, як зазначає портал my.ua, а саме на Оболоні. І саме зараз у столиці починається один із найкрасивіших сезонів року.

Квітень перетворює Київ на зовсім інше місто. Туристів ще небагато, погода м'яка – від 12 до 18 градусів, а каштани, сакури й магнолії цвітуть чи не одночасно. Тож у цей час столиця має "листівковий" вигляд, украй звабливий для туристів.

Що найкраще дивитись у Києві у цей час? Головні туристичні точки компактно розташовані на правому березі Дніпра. Це Києво-Печерська лавра з підземними печерами, Успенський собор і дзвіниця з панорамою на Дніпро, і, звісно, Софійський собор, закладений у XI столітті за Ярослава Мудрого – квітневе цвітіння навколо робить його двір особливо фотогенічним.

Що точно варто подивитись у Києві навесні й не тільки: дивіться відео exploretheworld4k

Не можна також оминути Андріївський узвіз – славетну вулицю художників і галерей із церквою Андрія Первозванного нагорі. І куди ж навесні без Ботанічного саду Гришка – це аж 130 гектарів, де у квітні цвітуть сакури й магнолії. Також можна забігти до парку Феофанія з десятком озер і гротами на південній околиці міста.

До слова, фанати S.T.A.L.K.E.R. і любителі квестів без проблем можуть знайти у Києві дещо особливо цікаве саме для себе. Там є одразу кілька ескейп-румів на тему гри, наприклад "Зупини вибух на станції" від Factoria та схожа забава у розважальному центрі LaserQuest.

Від центральних вокзалів до більшості пам'яток можна дістатися метро або таксі за 15 – 30 хвилин. Більшість хостелів і готелів у Києві у квітні 2026 року приймають бронювання – зупинятися найзручніше на Подолі або в районі Хрещатика, де найвища концентрація визначних місць.

