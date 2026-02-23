Це не елітний курорт, а село у Туреччині – і воно стало одним із найкращих напрямків Європи

Хоч це місце виглядає як популярний елітний курорт, насправді – це всього лиш турецьке село. Але не звичайне: Alacati стало одним із найкращих напрямків Європи 2026 року.

Уявіть, як звичайне село стало одним із найкращих напрямків Європи. Чим же воно особливе у порівнянні з відомими туристичними місцями? Читайте нашу статтю з посиланням на Express.

Яке маловідоме турецьке село потрапило до топ 10 напрямків Європи?

Село Alacati на півострові Чешме зайняло 7 місце у рейтингу European Best Destinations 2026. Воно відоме своїми пляжами, старовинними кам'яними будинками та виноробними традиціями, і водночас залишається маловідомим місцем серед європейських туристичних маршрутів.

Як виглядає село: дивитись відео

Туристи можуть насолоджуватися прогулянками старим містом, відвідувати різноманітні пляж, брати напрокат човни та спробувати активний відпочинок: серфінг і кайтсерфінг – всі вони доступні буквально за крок від пляжу.

Кухня також відіграє важливу роль у визнанні села одним із найкращих напрямків Європи. Ресторани пропонують свіжі морепродукти, страви з оливковою олією, дикі трави та сучасні інтерпретації турецької середземноморської кухні.

Особливо варто відвідати ресторан із Мішленівською зіркою Sota Alacati, знаменитий своїми устрицями, лобстерами та іншими делікатесами. Загалом місцеві заклади часто запрошують відомих діджеїв і поєднують місцеву та міжнародну музику.

Sota Alacati / фото TripAdvisor

Чим ще популярне село?

Alacati славиться своїми історичними вітряками, розповідає Turkey's For Life. Ще з середини 1800-х років вони використовувалися для подрібнення пшениці, забезпечуючи місцеві села хлібом. Зараз же – це одна з головних туристичних визначних пам'яток. Відомими є кам'яні вітряки, що оточені оливковими деревами та відкривають неймовірні види на півострів Чешме.

Кам'яні вітряки / фото Turkey's For Life

Відвідувачі можуть підніматися схилами пагорба, оглядаючи вітряки та насолоджуючись мальовничими краєвидами. Відреставровані споруди та територія навколо них були оновлені у 2007 – 2009 роках, а завершення м'якого ландшафтного дизайну відбулося у 2015 році. Тепер туристи можуть зручно відпочивати у тіні оливкових дерев і повністю зануритися у атмосферу старовинного села та його легендарних вітряків.

Які ще напрямки стали найкращими для подорожей у 2026 році?

