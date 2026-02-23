Это не элитный курорт, а село в Турции – и оно стало одним из лучших направлений Европы

Хотя это место выглядит как популярный элитный курорт, на самом деле это всего лишь турецкая деревня. Но не обычное: Alacati стало одним из лучших направлений Европы 2026 года.

Представьте, как обычное село стало одним из лучших направлений Европы. Чем же оно особенное по сравнению с известными туристическими местами? Читайте нашу статью со ссылкой на Express.

Смотрите также Полностью спрятало бы под водой гору Магура: где расположено самое глубокое озеро Африки

Какое малоизвестное турецкое село попало в топ 10 направлений Европы?

Деревня Alacati на полуострове Чешме заняло 7 место в рейтинге European Best Destinations 2026. Оно известно своими пляжами, старинными каменными домами и винодельческими традициями, и одновременно остается малоизвестным местом среди европейских туристических маршрутов.

Как выглядит село: смотреть видео

Туристы могут наслаждаться прогулками по старому городу, посещать различные пляж, брать напрокат лодки и попробовать активный отдых: серфинг и кайтсерфинг – все они доступны буквально в шаге от пляжа.

Кухня также играет важную роль в признании села одним из лучших направлений Европы. Рестораны предлагают свежие морепродукты, блюда с оливковым маслом, дикие травы и современные интерпретации турецкой средиземноморской кухни.

Смотрите также Этот уголок Франции называют "природным раем" – и посетить его можно в любое время года

Особенно стоит посетить ресторан с Мишленовской звездой Sota Alacati, знаменитый своими устрицами, лобстерами и другими деликатесами. В общем местные заведения часто приглашают известных диджеев и сочетают местную и международную музыку.

Sota Alacati / фото TripAdvisor

Чем еще популярно село?

Alacati славится своими историческими ветряными мельницами, рассказывает Turkey's For Life. Еще с середины 1800-х годов они использовались для измельчения пшеницы, обеспечивая местные деревни хлебом. Сейчас же – это одна из главных туристических достопримечательностей. Известны каменные ветряные мельницы, окруженные оливковыми деревьями и открывающие невероятные виды на полуостров Чешме.

Каменные мельницы / фото Turkey's For Life

Посетители могут подниматься по склонам холма, осматривая мельницы и наслаждаясь живописными видами. Отреставрированные сооружения и территория вокруг них были обновлены в 2007 – 2009 годах, а завершение мягкого ландшафтного дизайна состоялось в 2015 году. Теперь туристы могут удобно отдыхать в тени оливковых деревьев и полностью погрузиться в атмосферу старинного села и его легендарных ветряков.

Какие еще направления стали лучшими для путешествий в 2026 году?

Мы уже рассказывали о топ направлений для путешествий в 2026 году. Первые места занимают: Барбадос, Орландо и Нью-Йорк. А какое направление получило 1 место – читайте в нашей статье!

Также будет интересно узнать о топ 20 направлений 2026 года для идеального отпуска. Эксперты выбрали места, которые сочетают невероятные пейзажи, культурные открытия и экологически ответственный туризм. В топ 5 вошли следующие: Абу-Даби, ОАЭ, Алжир, Долина Колчагуа, Чили, Раротонга и острова Кука.