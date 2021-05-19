Пуків, Песець та інші: 25 селищ України з дуже кумедними назвами, які точно піднімуть настрій

Кумедні назви населених пунктів існують по всьому світу. І Україна – не виняток.

Дорогою можна зустріти чимало вказівників, які зроблять ваш день веселішим. Ось декілька з них.

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Кумедні назви українських селищ

Кукли (Волинська область)

Першою, та найімовірнішою версією походження назви – версія про бур'ян "кукіль", який був широко розповсюджений на території села. Також припускають, що стосунок сюди може мати литовське слово "koklis" що означає "кахля".

Борщі (Одеська область)

Як банально б це не було, але назва цього села походить від "борща". Оскільки у 18 столітті в місцевому трактирі варили найсмачніший в околицях борщ.

Зади (Львівська область)

Народ пояснює назву від того, що воно засноване на "задах”, тобто "на зад" від хутора Волощі.

Терпіння (Запорізька область)

Свою назву село отримало на початку 19 століття в пам'ять про стійкість старовірів, переслідуваних церковною владою.

Ще декілька кумедних назв сіл, походження яких – невідомо:

Погоня (Івано-Франківська область)

Скоморохи та Ноздрище (Житомирська область)

Женишківці (Хмельницька область)

Великі Пузирки, Великі Жеребки, Великі Юначки та Великий Жванчик (Хмельницька область)

Ширяєве (Одеська область)

Бухалово (в Полтавській та Сумській областях)

Деньги (Черкаська область)



Село Деньги / Фото: vlasno.info / Ольга Маліновська

Шнурки (Донецька область)

Каблуки (Чернігівська область)

Шуби (Харківська область)

Пояски (Житомирська область)

Лобкова Балка (Полтавська область)

Берегуйфалу (Закарпатська область)

Сукачі (цілих два – в Київській і Волинській областях)

Песець (Хмельницька область)

Пуків (Івано-Франківська область)

Падалки (Сумська область)

Відзначимо, раніше ми писали про Дземброню – найвисокогірніше село Карпат, яке ідеально підходить для зеленого туризму.