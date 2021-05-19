По дороге можно встретить немало указателей, которые сделают ваш день веселее. Вот несколько из них.

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Забавные названия украинских поселков

Куклы (Волынская область)

Первой и наиболее вероятной версией происхождения названия – версия о сорняке "куколь", который был широко распространен на территории села. Также предполагают, что отношение сюда может иметь литовское слово "koklis" что означает "кафля".

Борщи (Одесская область)

Как банально бы это ни было, но название этого села происходит от "борща". Поскольку в 18 веке в местном трактире варили самый вкусный в окрестностях борщ.

Зады (Львовская область)

Народ объясняет название от того, что оно основано на "задах", то есть "на зад" от хутора Волоща.

Терпение (Запорожская область)

Свое название село получило в начале 19 века в память об устойчивости староверов, преследуемых церковной властью.

Еще несколько забавных названий сел, происхождение которых – неизвестно:

Погоня (Ивано-Франковская область)

Скоморохи и Ноздрище (Житомирская область)

Женишковцы (Хмельницкая область)

Большие Пузырьки, Большие Жеребки, Большие Юначки и Большой Жванчик (Хмельницкая область)

Ширяево (Одесская область)

Бухалово (в Полтавской и Сумской областях)

Деньги (Черкасская область)



Село Деньги / Фото: vlasno.info / Ольга Малиновская

Шнурки (Донецкая область)

Каблуки (Черниговская область)

Шубы (Харьковская область)

Пояски (Житомирская область)

Лобковая Балка (Полтавская область)

Берегуйфалу (Закарпатская область)

Сукачи (целых два – в Киевской и Волынской областях)

Песец (Хмельницкая область)

Пуков (Ивано-Франковская область)

Падалки (Сумская область)

Отметим, ранее мы писали о Дземброне – самом высокогорном селе Карпат, что идеально подходит для зеленого туризма.