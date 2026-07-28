Як пише Travel and Leisure, звання найкращого острова Європи Санторіні надали після аналізу відгуків туристів. Експерти проаналізували тенденції пошуку, дані бронювання та відгуки мандрівників.

Чому Санторіні – найкращий острів Європи?

Своїм унікальним виглядом острів зобов'язаний виверженню вулкана, яке відбулося близько 3600 років тому. Одне з найбільших вивержень в історії залишило після себе кальдеру у формі півмісяця, яка визначає його ландшафт сьогодні. На острові досі є пляжі з чорним вулканічним піском.

Щороку мільйони туристів приїжджають на Санторіні, щоб побачити ті самі краєвиди, як з листівки. Найпопулярніша локація – селище Оіа. Саме тут є традиційна кікладська архітектура, вузькі білі вулички та розкішні вілли з басейнами й видами на Егейське море.

Оіа на Санторіні / Фото Depositphotos

У столиці Фірі краєвиди вражають не менше, а життя динамічніше – тут є більше культурних пам'яток, нічні клуби, ресторани тощо. Шанувальникам історії сподобається доісторичне поселення бронзової доби Акротірі, яке збереглося до нашого часу, бо було покрите шаром вулканічного попелу. Водночас любителям вина варто відвідати гірське селище Піргос Каллістіс, де є багато виноробень.

Високогірне селище Піргос Каллістіс на Санторіні / Фото Depositphotos

Тим туристам, які люблять активний відпочинок, варто відправитися у мальовничий 10-кілометровий маршрут від Фіри до селища Оіо, який пролягає вздовж скель. Пройти його можна за 3 – 4 години, але якщо часто зупинятися, щоб милуватися красою довкола, то час у дорозі буде довшим. Більшість місць, які відкриваються дорогою, недоступні на автомобілі, тож це справді буде унікальний досвід.

Чому туристи критикують Санторіні?

Цікаво, що паралельно багато туристів навпаки пишуть негативні відгуки про Санторіні. Люди бідкаються, що ціни тут космічні – усього одна ніч може коштувати тисячу доларів. Щоправда, досвідчені мандрівники вміють знайти непогані варіанти проживання за цілком адекватну ціну.

Інша проблема Санторіні – це величезні натовпи туристів. Тут складно насолодитися красивим заходом сонця чи зробити фото, на якому не буде інших людей.

Деякі туристичні експерти навіть називають інші локації світу, які схожі на Санторіні, але мають спокійнішу атмосферу і доступніші ціни. Наприклад, грецький острів Астіпалея маловідомий серед туристів, але дуже схожий на Санторіні.