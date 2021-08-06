В бразильському містечку Сан-Паулу відкрили захопливий атракціон: відео відчайдухів
6 серпня 2021 , 20:38Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Від нового атракціону в Сан-Паулу стигне кров. Відчайдухи виходять на скляну підлогу скляної кімнати на 42 поверсі. Усе – заради яскравих фото, але враження від того більш промовисті.
Скляна кімната розташована на висоті 170 метрів. Але в кожного перемагає своя сторона: в когось приголомшливий краєвид, а в когось – страх висоти.
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Скляна кімната на 42 поверсі
Атракціон розташований на найвищому поверсі хмарочоса у Сан-Паулу. Це розвага для людей зі стальними нервами. Хоча багато туристів, визнають, попри відсутність яскраво вираженого страху висоти, тут – вони злякалися.
А ви б злякалися?