Скляна кімната розташована на висоті 170 метрів. Але в кожного перемагає своя сторона: в когось приголомшливий краєвид, а в когось – страх висоти.

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Скляна кімната на 42 поверсі

Атракціон розташований на найвищому поверсі хмарочоса у Сан-Паулу. Це розвага для людей зі стальними нервами. Хоча багато туристів, визнають, попри відсутність яскраво вираженого страху висоти, тут – вони злякалися.

А ви б злякалися?