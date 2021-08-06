Стеклянная комната расположена на высоте 170 метров. Но у каждого побеждает своя сторона: у кого-то потрясающий вид, а у кого-то - страх высоты.

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Стеклянная комната на 42 этаже

Аттракцион расположен на высоком этаже небоскреба в Сан-Паулу. Это развлечение для людей со стальными нервами. Хотя многие туристы, признают, несмотря на отсутствие ярко выраженного страха высоты, здесь – они испугались.

А вы бы испугались?