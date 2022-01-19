Ryanair запускає 13 нових маршрутів з України: куди літатиме
Джерело:avianews.com
Найбільший європейський лоукостер Ryanair заявив про відкриття нових рейсів. Ірландський авіаперевізник запустить 13 маршрутів з чотирьох аеропортів України.
Запуск польотів заплановано у період літнього розкладу, з 27 березня 2022 року, коли країна перейде на літній час. Крім рейсу Київ – Корфу, що стартує з 7 червня.
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Ryanair запускає 13 нових рейсів з 4 міст України
Найбільше нових напрямків отримав Львів – 6, з Києва й Одеси відкриють по три нові маршрути, а з Херсона лише один.
З Києва:
- Брюссель (Шарлеруа)
- Корфу (Керкіра)
- Стокгольм (Арланда)
Зі Львова:
- Барселона
- Брюссель (Шарлеруа)
- Гданськ
- Нюрнберг
- Стокгольм (Арланда)
- Загреб
З Одеси:
- Брюссель (Шарлеруа)
- Лондон (Станстед)
- Венеція (Марко Поло)
З Херсона:
- Варшава (Модлін)
Так, загальна частота польотів за усіма новими маршрутами складе 28 рейсів на тиждень.Зверніть увагу! Запуск нових рейсів Ryanair став можливим після підписання угоди про відкрите небо між Європейським союзом і Україною.
Зазначається, що лоукостер Ryanair називає власний оновлений літній розклад польотів з України наймасштабнішим у своїй історії. Адже той містить 90 маршрутів, а загальна частота польотів – понад 230 разів на тиждень.