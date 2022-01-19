Ryanair запускає 13 нових маршрутів з України: куди літатиме

Найбільший європейський лоукостер Ryanair заявив про відкриття нових рейсів. Ірландський авіаперевізник запустить 13 маршрутів з чотирьох аеропортів України.

Запуск польотів заплановано у період літнього розкладу, з 27 березня 2022 року, коли країна перейде на літній час. Крім рейсу Київ – Корфу, що стартує з 7 червня.

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Ryanair запускає 13 нових рейсів з 4 міст України

Найбільше нових напрямків отримав Львів – 6, з Києва й Одеси відкриють по три нові маршрути, а з Херсона лише один.

З Києва:

Брюссель (Шарлеруа)

Корфу (Керкіра)

Стокгольм (Арланда)

Зі Львова:

Барселона

Брюссель (Шарлеруа)

Гданськ

Нюрнберг

Стокгольм (Арланда)

Загреб

З Одеси:

Брюссель (Шарлеруа)

Лондон (Станстед)

Венеція (Марко Поло)

З Херсона:

Варшава (Модлін)

Так, загальна частота польотів за усіма новими маршрутами складе 28 рейсів на тиждень.

Запуск нових рейсів Ryanair став можливим після підписання угоди про відкрите небо між Європейським союзом і Україною.

Зазначається, що лоукостер Ryanair називає власний оновлений літній розклад польотів з України наймасштабнішим у своїй історії. Адже той містить 90 маршрутів, а загальна частота польотів – понад 230 разів на тиждень.