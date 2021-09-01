Однак вона не поширюється на усі рейси та напрямки. Також не розповсюджується на найдешевші квитки.

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Знижка доступна на рейсах із Києва до Польщі, Литви, Італії, Австрії та Великої Британії, зі Львова до Польщі та Великої Британії, а також з Одеси до Польщі.

Зазначається, що період подорожей за цими квитками з 1 вересня до 31 жовтня 2021 року.

Крім того, акція розповсюджується лише на квитки за тарифом Value і на бронювання, в яких є більше, ніж 1 пасажир. Також вона не може поєднуватися з іншими пропозиціями, знижками або розпродажами.

Багаж, ручна поклажа та тарифи Ryanair

Базовий тариф Value передбачає можливість перевезення маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. За дві одиниці ручної поклажі, багаж, вибір місця в салоні літака, харчування та інші послуги доведеться доплачувати;

передбачає можливість перевезення маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. За дві одиниці ручної поклажі, багаж, вибір місця в салоні літака, харчування та інші послуги доведеться доплачувати; Середній тариф Regular передбачає пріоритетну посадку, можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55x40x20 сантиметрів та 40х20х25 сантиметрів, безкоштовний вибір місця в салоні літака;

передбачає пріоритетну посадку, можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55x40x20 сантиметрів та 40х20х25 сантиметрів, безкоштовний вибір місця в салоні літака; Топовий тариф Plus передбачає можливість перевезення реєстрованого багажу вагою 20 кілограмів, невеликої ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів, а також безкоштовний вибір місця в салоні літака і реєстрація в аеропорту без доплат.

Конфлікт між Ryanair та Kiwi: що відомо

Нещодавно Ryanair повідомив про намір відмовляти власникам квитків придбаних на сайті Kiwi.com в посадці у літак.