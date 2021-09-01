Однако она не распространяется на все рейсы и направления. Также не распространяется на самые дешевые билеты.

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Скидка доступна на рейсах из Киева в Польшу, Литву, Италию, Австрию и Великобританию, из Львова в Польшу и Великобританию, а также из Одессы в Польшу.

Отмечается, что период путешествий по этим билетам с 1 сентября по 31 октября 2021 года.

Кроме того, акция распространяется только на билеты по тарифу Value и бронирования, в которых более 1 пассажира. Также она не может сочетаться с другими предложениями, скидками или распродажами.

Багаж, ручная кладь и тарифы Ryanair

Базовый тариф Value предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багаж, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать;

предусматривает возможность перевозки маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов. За две единицы ручной клади, багаж, выбор места в салоне самолета, питание и другие услуги придется доплачивать; Средний тариф Regular предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета;

предусматривает приоритетную посадку, возможность перевозки двух единиц ручной клади размерами 55x40x20 сантиметров и 40х20х25 сантиметров, бесплатный выбор места в салоне самолета; Топовый тариф Plus предусматривает возможность перевозки регистрируемого багажа весом 20 килограммов, небольшой ручной клади размером 40х20х25 сантиметров, а также бесплатный выбор места в салоне самолета и регистрация в аэропорту без доплат.

Конфликт между Ryanair и Kiwi: что известно

На прошлой неделе Ryanair сообщил о намерении отказывать владельцам билетов приобретенных на сайте Kiwi.com в посадке в самолет.

Поисковик Kiwi.com препятствовал прямому общению Ryanair с пассажирами тем, что заменял электронные почты клиентов поддельными адресами.

Среди причин отказа также было то, что Kiwi.com выпускал собственные посадочные талоны, которые считаются фальшивыми. Поисковик позволял загружать их с QR-кодом. От оригинальных они отличались лишь цветом и наличием логотипа продавца авиабилета.

В свою очередь, Kiwi.com объясняет, что настоящая причина кроется в финансовых недоразумениях, ведь поисковик часто продает билеты Ryanair дешевле, чем сама авиакомпания. Они также сообщили, что никакого поддельного талона нет.