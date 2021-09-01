Купить билеты со скидкой можно на любой рейс, на который сейчас открыта продажа. По условиям акции, размер скидки может достигать 30%.

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Скидка применяется к тарифу и обязательным сборам и не покрывает административный сбор и услуги, которые докупаются отдельно и не входят в выбранный тариф.

Обратите внимание! Забронировать акционные билеты можно только до конца сегодняшнего дня на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.

Билеты Wizz Air безвозвратные

В рамках этой распродажи Wizz Air предлагает докупить услугу Wizz Flex со скидкой 50%. Она позволяет отменять билет и получать 100% его стоимости на Wizz-счет. Далее эти средства можно использовать для бронирования новых билетов и услуг лоукостера.

Услугу можно заказать только при покупке билета. Ее стоимость от 5 до 18 евро за каждый рейс и каждого пассажира.

Кроме того, Wizz Flex предлагает еще одну опцию – изменение даты вылета и маршрута неограниченное количество раз без оплаты штрафа. Однако, если новый билет дороже, авиакомпания выставит счет на доплату.

Отметим, ранее Wizz Air заявил, что восстановит регулярные рейсы из Киева в Будапешт. Полеты начнут осуществлять с 13 сентября