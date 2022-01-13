Ryanair скасував до березня 7 рейсів з України: перелік напрямків

Ірландський лоукостер оголосив про скасовання низки рейсів зі Львова, Києва та Херсона ще наприкінці 2021 року. Схоже, тенденція зі скорочення авіаперельотів продовжиться й надалі.

Так, з 1 – 28 лютого повністю скасовані маршрути зі Львова, Києва та Херсона. Ділимося переліком скорочених напрямків.

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Ryanair скасовує рейси у лютому: деталі

Перелік скасованих рейсів Ryanair з України у лютому 2022 року:

Київ – Бидгощ до 28 лютого,

до 28 лютого, Львів – Барі до 28 лютого,

до 28 лютого, Львів – Палермо до 28 лютого,

до 28 лютого, Львів – Турин до 28 лютого,

до 28 лютого, Львів – Братислава до 28 лютого,

до 28 лютого, Херсон – Краків до 28 лютого,

до 28 лютого, Херсон – Відень до 28 лютого.

Ryanair може як повернути деякі скасовані рейси, так і продовжити скасування рейсів на березень.

Раніше лоукостер призупинив 23 маршрути з балканських країн, зокрема із нової бази в столиці Хорватії, Загреб. За словами генерального директора компанії Майкла О'Лірі, таке рішення було прийнято на тлі відсутності попиту та поширення Омікрону.