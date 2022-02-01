Ryanair продає квитки з міст України від 5 євро: перелік акційних напрямків

Ірландський лоукостер Ryanair влаштував розпродаж. Пропонує своїм клієнтам квитки на лютий від 5 євро в один бік.

Полетіти за таку ціну можна з трьох міст України – Києва, Львова та Одеси.

Читайте також Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європи: хто ще потрапив до "повітряного" рейтингу

Квитки від 5 євро: куди можна полетіти

Зі Львова

Рига

Вроцлав

Дюссельдорф

Манчестер

Меммінген

Познань

Піза

Болонья

З Києва

Варшава Модлін

Катовіце

Манчестер

Мілан-Бергамо

Рим Ф'юмічіно

Турин

В системі бронювання лоукостера також доступні інші цікаві напрямки, але більшість з них вже за ціною від 7,9 та 9,9 євро.

Приклад бронювання квитків Київ – Варшава – Київ на сайті авіакомпанії:

З Одеси:

Гданськ

Катовіце

Краків

Познань

Рим Ф'юмічіно

Болонья

У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Розпродаж триватиме до 16 лютого, а подорож потрібно здійснити з 1 до 28 лютого 2022 року.

Акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.