Полетіти за таку ціну можна з трьох міст України – Києва, Львова та Одеси.

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Квитки від 5 євро: куди можна полетіти

Зі Львова

  • Рига
  • Вроцлав
  • Дюссельдорф
  • Манчестер
  • Меммінген
  • Познань
  • Піза
  • Болонья

З Києва

  • Варшава Модлін
  • Катовіце
  • Манчестер
  • Мілан-Бергамо
  • Рим Ф'юмічіно
  • Турин

Приклад бронювання квитків Київ – Варшава – Київ на сайті авіакомпанії:

З Одеси:

  • Гданськ
  • Катовіце
  • Краків
  • Познань
  • Рим Ф'юмічіно
  • Болонья

У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Розпродаж триватиме до 16 лютого, а подорож потрібно здійснити з 1 до 28 лютого 2022 року.

Акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.