Полетіти за таку ціну можна з трьох міст України – Києва, Львова та Одеси.

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Квитки від 5 євро: куди можна полетіти

Зі Львова

Рига

Вроцлав

Дюссельдорф

Манчестер

Меммінген

Познань

Піза

Болонья

Зверніть увагу! В системі бронювання лоукостера також доступні інші цікаві напрямки, але більшість з них вже за ціною від 7,9 та 9,9 євро.

З Києва

Варшава Модлін

Катовіце

Манчестер

Мілан-Бергамо

Рим Ф'юмічіно

Турин

Приклад бронювання квитків Київ – Варшава – Київ на сайті авіакомпанії:

З Одеси:

Гданськ

Катовіце

Краків

Познань

Рим Ф'юмічіно

Болонья

У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Розпродаж триватиме до 16 лютого, а подорож потрібно здійснити з 1 до 28 лютого 2022 року.

Акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.

Цікаво! Лоукостер Ryanair заявив про відкриття нових рейсів – авіаперевізник запустить 13 маршрутів з чотирьох аеропортів України.