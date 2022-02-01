Полетіти за таку ціну можна з трьох міст України – Києва, Львова та Одеси.
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Квитки від 5 євро: куди можна полетіти
Зі Львова
- Рига
- Вроцлав
- Дюссельдорф
- Манчестер
- Меммінген
- Познань
- Піза
- Болонья
З Києва
- Варшава Модлін
- Катовіце
- Манчестер
- Мілан-Бергамо
- Рим Ф'юмічіно
- Турин
Приклад бронювання квитків Київ – Варшава – Київ на сайті авіакомпанії:
З Одеси:
- Гданськ
- Катовіце
- Краків
- Познань
- Рим Ф'юмічіно
- Болонья
У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.
Розпродаж триватиме до 16 лютого, а подорож потрібно здійснити з 1 до 28 лютого 2022 року.
Акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.