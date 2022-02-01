Полететь по такой ​​цене можно из трех городов Украины – Киева, Львова и Одессы.

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Билеты от 5 евро: куда можно улететь

Из Львова

  • Рига
  • Вроцлав
  • Дюссельдорф
  • Манчестер
  • Мемминген
  • Познань
  • Пиза
  • Болонья

Из Киева

  • Варшава Модлин
  • Катовице
  • Манчестер
  • Милан-Бергамо
  • Рим Фьюмичино
  • Турин

Пример бронирования билетов Киев – Варшава – Киев на сайте авиакомпании:

Из Одессы:

  • Гданьск
  • Катовице
  • Краков
  • Познань
  • Рим Фьюмичино
  • Болонья

В стоимость дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Распродажа будет продолжаться до 16 февраля, а путешествие нужно совершить с 1 по 28 февраля 2022 года.

Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.