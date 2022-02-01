Полететь по такой ​​цене можно из трех городов Украины – Киева, Львова и Одессы.

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Билеты от 5 евро: куда можно улететь

Из Львова

Рига

Вроцлав

Дюссельдорф

Манчестер

Мемминген

Познань

Пиза

Болонья

Обратите внимание! В системе бронирования лоукостера также доступны другие интересные направления, но большинство уже по цене от 7,9 и 9,9 евро.

Из Киева

Варшава Модлин

Катовице

Манчестер

Милан-Бергамо

Рим Фьюмичино

Турин

Пример бронирования билетов Киев – Варшава – Киев на сайте авиакомпании:

Из Одессы:

Гданьск

Катовице

Краков

Познань

Рим Фьюмичино

Болонья

В стоимость дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Распродажа будет продолжаться до 16 февраля, а путешествие нужно совершить с 1 по 28 февраля 2022 года.

Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.

Интересно! Лоукостер Ryanair заявил об открытии новых рейсов – авиаперевозчик запустит 13 маршрутов из четырех аэропортов Украины.