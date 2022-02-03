Пропозиція триватиме лише до кінця сьогоднішнього дня. Тому рекомендуємо бронювати квитки якомога швидше!

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Ryanair влаштував одноденний розпродаж

Акція поширюється й на рейси з міст України – Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Більшість квитків можна забронювати за ціною від 7,9 та 9,9 євро, водночас є й дешевші квитки – від 4,9 євро.

Акційні напрямки й тарифи

З Києва:

Турин – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Катовіце – 7,69 євро;

– 7,69 євро; Варшава Модлін – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Манчестер – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Мілан-Бергамо – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Рим Ф'юмічіно – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Бидгощ – 6,49 євро;

– 6,49 євро; Вроцлав – 7,49 євро;

– 7,49 євро; Гданськ – 7,49 євро;

– 7,49 євро; Болонья – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Мальта – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Неаполь – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Братислава – 8,49 євро;

– 8,49 євро; Вільнюс – 8,49 євро;

– 8,49 євро; Краків – 8,49 євро;

– 8,49 євро; Дюссельдорф-Веце – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Рига – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Франкфурт-Хан – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Венеція-Тревізо – 10,49 євро;

– 10,49 євро; Лондон-Станстед – 10,99 євро;

– 10,99 євро; Афіни – 11,99 євро;

– 11,99 євро; Катанія – 11,99 євро;

– 11,99 євро; Дублін – 12,49 євро.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до півночі 3 лютого, а подорож потрібно здійснити з 4 лютого до 31 березня 2022 року.

Зі Львова:

Болонья – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Вроцлав – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Дюссельдорф-Веце – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Манчестер – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Познань – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Піза – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Рига – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Будапешт – 6,49 євро;

– 6,49 євро; Варшава Модлін – 7,49 євро;

– 7,49 євро; Краків – 7,49 євро;

– 7,49 євро; Венеція-Тревізо – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Каунас – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Неаполь – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Рим Ф'юмічіно – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Братислава – 8,49 євро;

– 8,49 євро; Загреб – 8,49 євро;

Приклад бронювання квитків Львів – Загреб – Львів на сайті Ryanair:

Барі – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Меммінген – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Мілан-Бергамо – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Палермо – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Турин – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Лондон-Станстед – 11,99 євро.

З Одеси:

Болонья – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Гданськ – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Катовіце – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Краків – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Познань – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Рим Ф'юмічіно – 4,99 євро;

– 4,99 євро; Вроцлав – 5,49 євро;

– 5,49 євро; Дюссельдорф-Веце – 7,99 євро;

– 7,99 євро; Мілан-Бергамо – 7,99 євро.

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З Харкова:

Вільнюс – 7,49 євро;

– 7,49 євро; Познань – 9,99 євро;

– 9,99 євро; Мілан-Бергамо – 10,49 євро.

У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Нагадаємо, акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.