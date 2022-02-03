Пропозиція триватиме лише до кінця сьогоднішнього дня. Тому рекомендуємо бронювати квитки якомога швидше!
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Ryanair влаштував одноденний розпродаж
Акція поширюється й на рейси з міст України – Києва, Львова, Одеси та Харкова.
Більшість квитків можна забронювати за ціною від 7,9 та 9,9 євро, водночас є й дешевші квитки – від 4,9 євро.
Акційні напрямки й тарифи
З Києва:
- Турин – 4,99 євро;
- Катовіце – 7,69 євро;
- Варшава Модлін – 4,99 євро;
- Манчестер – 4,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 4,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 4,99 євро;
- Бидгощ – 6,49 євро;
- Вроцлав – 7,49 євро;
- Гданськ – 7,49 євро;
- Болонья – 7,99 євро;
- Мальта – 7,99 євро;
- Неаполь – 7,99 євро;
- Братислава – 8,49 євро;
- Вільнюс – 8,49 євро;
- Краків – 8,49 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 9,99 євро;
- Рига – 9,99 євро;
- Франкфурт-Хан – 9,99 євро;
- Венеція-Тревізо – 10,49 євро;
- Лондон-Станстед – 10,99 євро;
- Афіни – 11,99 євро;
- Катанія – 11,99 євро;
- Дублін – 12,49 євро.
Зі Львова:
- Болонья – 4,99 євро;
- Вроцлав – 4,99 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 4,99 євро;
- Манчестер – 4,99 євро;
- Познань – 4,99 євро;
- Піза – 4,99 євро;
- Рига – 4,99 євро;
- Будапешт – 6,49 євро;
- Варшава Модлін – 7,49 євро;
- Краків – 7,49 євро;
- Венеція-Тревізо – 7,99 євро;
- Каунас – 7,99 євро;
- Неаполь – 7,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 7,99 євро;
- Братислава – 8,49 євро;
- Загреб – 8,49 євро;
Приклад бронювання квитків Львів – Загреб – Львів на сайті Ryanair:
- Барі – 9,99 євро;
- Меммінген – 9,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 9,99 євро;
- Палермо – 9,99 євро;
- Турин – 9,99 євро;
- Лондон-Станстед – 11,99 євро.
З Одеси:
- Болонья – 4,99 євро;
- Гданськ – 4,99 євро;
- Катовіце – 4,99 євро;
- Краків – 4,99 євро;
- Познань – 4,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 4,99 євро;
- Вроцлав – 5,49 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 7,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 7,99 євро.
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З Харкова:
- Вільнюс – 7,49 євро;
- Познань – 9,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 10,49 євро.
У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.
Нагадаємо, акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.