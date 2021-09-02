Таку акцію проводили того року, але згодом її припинили. Поновили роботу автомату з 23 серпня, і поки що обмежень в часі вона не має.

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Проїхати в автобусі за присідання

Компанія називається "оздоровчий квиток". Вона дозволяє жителям міста та туристам проїхатися в автобусі безкоштовно, якщо перед тим "заробити" на нього присіданнями. Мета проєкту: заохотити всіх шукати способи впровадження спорту у свій розпорядок дня.



Як працює автомат / Фото з фейсбуку SportsFestival

Інтелектуальну систему продажу квитків встановили на автовокзалі Memorandumului Sud. Вона працює на станції South Memo з 08.00 до 20.00 щоденно.



Квиток на проїзд за 20 присідань / Фото з фейсбуку SportsFestival

Цікаво знати, що минулого року безкоштовні квитки "наприсідали" 55 тисяч людей. Цьогоріч сподіваються побити рекорд.