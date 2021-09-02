Такую акцию проводили в том году, но впоследствии ее прекратили. Возобновили работу автомата с 23 августа, и пока ограничений во времени она не имеет.

К слову Северная Македония открывает границы для туристов: во сколько обойдется отдых на Балканах

Проехать в автобусе по приседания

Компания называется "оздоровительный билет". Она позволяет жителям города и туристам проехаться в автобусе бесплатно, если перед тем "заработать" на него приседаниями. Цель проекта: поощрить всех искать способы внедрения спорта в свой распорядок дня.



Как работает автомат​ / Фото з фейсбука SportsFestival

Интеллектуальную систему продажи билетов установили на автовокзале Memorandumului Sud. Она работает на станции South Memo с 08.00 до 20.00 ежедневно.



Билет на проезд по 20 приседаний / Фото з фейсбука SportsFestival

Интересно знать, что в прошлом году бесплатные билеты "наприседали" 55 тысяч человек. В этом году хотят побить рекорд.