Золотой песок и верблюды у воды: какой пляж признали самым красивым в мире

Известный туристический оператор составил рейтинг самых красивых побережий планеты. Первое место завоевал живописный уголок в стране, которая в последние годы активно привлекает путешественников не только бирюзовой водой и золотым песком, но и удивительной атмосферой покоя.

Эксперты TUI оценили сотни побережий по всему миру, чтобы найти настоящий эталон отдыха, пишет Mirror. Лидером нынешнего списка стал пляж Ясмин-Хаммамет расположенный в Тунисе.

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Почему именно Ясмин-Хаммамет возглавил мировой рейтинг?

Ясмин-Хаммамет считается жемчужиной тунисского побережья. Пляж получил чрезвычайно высокие оценки благодаря идеальному сочетанию бирюзовой воды, золотистого песка и нетронутых прибрежных пейзажей. Это делает его прекрасным местом для отдыха любых путешественников – от семей с детьми до любителей водных видов спорта.

Живописный пляж в Хаммамете: смотрите видео

Красивые пляжи остаются одним из главных факторов, когда люди выбирают направление для отдыха. Путешественников естественно привлекает чистая голубая вода, мягкий золотистый песок и яркий прибрежный пейзаж, ведь эти ландшафты мгновенно вызывают ощущение расслабления,

– отметил агент TUI Аббигейл Хед.

Туристы, посетившие Ясмин-Хаммамет отмечают невероятную чистоту, безопасность и особую атмосферу этого места. На побережье можно увидеть даже верблюдов, которые неспешно прогуливаются у самой воды, что придает локации особый колорит.

Для удобства гостей отели организуют трансфер непосредственно к пляжу в сопровождении персонала, а на самом берегу работают уютные бары с прохладительными напитками и кафе.



На пляже Ясмин-Хаммамет можно действительно увидеть верблюдов / Фото Pinterest

Какие еще пляжи вошли в десятку лучших в мире?

Второе место в престижном списке занял пляж в заливе Ичмелер в Турции. К слову, Турция стала настоящим триумфатором рейтинга, завоевав сразу четыре позиции в первой десятке.

Третью строчку занял пляж Редуит (Reduit Beach), расположенный на живописном карибском острове Сент-Люсия.

В общем десятка самых красивых пляжей мира по версии TUI выглядит так:

Пляж Ясмин-Хаммамет (Yasmine Hammamet Beach), Тунис;

Пляж в заливе Ичмелер (İçmeler Bay Beach), Турция;

Пляж Редуит (Reduit Beach), Сент-Люсия;

Пляж Белек (Belek Beach), Турция;

Пляж Гюндогду (Gündoğdu Beach), Турция;

Пляж Тсиливи (Tsilivi Beach), Греция;

Пляж Кадрие (Kadriye Beach), Турция;

Пляж Кавра-Пойнт (Qawra Point Beach), Мальта;

Пляж Наама-Бей (Naama Bay Beach), Египет;

Пляж Врисудия (Vrysoudia Beach), Кипр.

Тунис уже давно завоевал расположение путешественников как идеальное направление для отпуска. Эта страна привлекает не только золотистым побережьем Ясмин-Хаммамет, но и особым сочетанием африканской экзотики и европейского сервиса.



В Тунисе есть множество изысканных отелей / Фото Pinterest

Кроме роскошного моря, здесь можно насладиться уникальными экскурсиями к руинам Карфагена или величественного амфитеатра Эль-Джем, а также восстановить силы благодаря доступным оздоровительным процедурам.

Как пишет Daily Mail, на первом месте в списке бюджетных направлений на 2026 год оказался именно Тунис, который расширяет круглогодичные доступные пакеты и улучшает авиасообщение. Эта североафриканская страна становится все более популярной благодаря низким ценам и прекрасным пейзажам.