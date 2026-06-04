Експерти TUI оцінили сотні узбереж по всьому світу, щоб знайти справжній еталон відпочинку, пише Mirror. Лідером цьогорічного списку став пляж Ясмін-Хаммамет розташований у Тунісі.

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Чому саме Ясмін-Хаммамет очолив світовий рейтинг?

Ясмін-Хаммамет вважається перлиною туніського узбережжя. Пляж отримав надзвичайно високі оцінки завдяки ідеальному поєднанню бірюзової води, золотистого піску та незайманих прибережних пейзажів. Це робить його чудовим місцем для відпочинку будь-яких мандрівників – від сімей з дітьми до прихильників водних видів спорту.

Мальовничий пляж у Хаммаметі: дивіться відео

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Красиві пляжі залишаються одним із головних факторів, коли люди обирають напрямок для відпочинку. Мандрівників природно приваблює чиста блакитна вода, м’який золотистий пісок і яскравий прибережний пейзаж, адже ці ландшафти миттєво викликають відчуття розслаблення,

– зазначив агент TUI Аббігейл Хед.

Туристи, які відвідали Ясмін-Хаммамет відзначають неймовірну чистоту, безпеку та особливу атмосферу цього місця. На узбережжі можна побачити навіть верблюдів, які неспішно прогулюються біля самої води, що додає локації особливого колориту.

Для зручності гостей готелі організовують трансфер безпосередньо до пляжу в супроводі персоналу, а на самому березі працюють затишні бари з прохолодними напоями та кафе.



На пляжі Ясмін-Хаммамет можна справді побачити верблюдів / Фото Pinterest

Які ще пляжі увійшли до десятки найкращих у світі?

Друге місце у престижному списку посів пляж у затоці Ічмелер у Туреччині. До слова, Туреччина стала справжнім тріумфатором рейтингу, завоювавши одразу чотири позиції в першій десятці.

Третю сходинку посів пляж Редуїт (Reduit Beach), розташований на мальовничому карибському острові Сент-Люсія.

Загалом десятка найкрасивіших пляжів світу за версією TUI виглядає так:

Пляж Ясмін-Хаммамет (Yasmine Hammamet Beach), Туніс;

Пляж у затоці Ічмелер (İçmeler Bay Beach), Туреччина;

Пляж Редуїт (Reduit Beach), Сент-Люсія;

Пляж Белек (Belek Beach), Туреччина;

Пляж Гюндогду (Gündoğdu Beach), Туреччина;

Пляж Тсіліві (Tsilivi Beach), Греція;

Пляж Кадріє (Kadriye Beach), Туреччина;

Пляж Кавра-Пойнт (Qawra Point Beach), Мальта;

Пляж Наама-Бей (Naama Bay Beach), Єгипет;

Пляж Врісудія (Vrysoudia Beach), Кіпр.

Туніс уже давно завоював прихильність мандрівників як ідеальний напрямок для відпустки. Ця країна приваблює не лише золотавим узбережжям Ясмін-Хаммамет, а й особливим поєднанням африканської екзотики та європейського сервісу.



У Тунісі є безліч вишуканих готелів / Фото Pinterest

Окрім розкішного моря, тут можна насолодитися унікальними екскурсіями до руїн Карфагену чи величного амфітеатру Ель-Джем, а також відновити сили завдяки доступним оздоровчим процедурам.

Як пише Daily Mail, на першому місці в списку бюджетних напрямків на 2026 рік опинився саме Туніс, який розширює цілорічні доступні пакети та покращує авіасполучення. Ця північноафриканська країна стає дедалі популярнішою завдяки низьким цінам і чудовим краєвидам.