Невероятный город возле Львова, который идеально подойдет для отдыха на выходных
- Город Жолква, основан в конце 16 века, является государственным историко-архитектурным заповедником с хорошо сохранившимся центром и многочисленными памятниками.
- Среди главных локаций: Жолковский замок, костел Святого Лаврентия, ратуша, Василианский и Доминиканский монастыри, оборонная синагога 17 века и деревянная Троицкая церковь 1720 года.
Жолква – это исторический город на Львовщине с уникальной ренессансной планировкой и богатым архитектурным наследием. Здесь сохранились замок, Вечевая площадь, старинные монастыри и ренессансная синагога, что делает город настоящим музеем под открытым небом.
Город Жовква, расположенный всего в 25 километрах от Львова, может стать идеальным направлением для отдыха на выходных. Особенно, если вы устали от суеты и хотите найти спокойную локацию для прогулок.
Смотрите также Места во Львове, о которых вы, скорее всего, не знали, а теперь точно захотите увидеть
Что интересного увидеть туристу в городе Жолква?
Основанный в конце 16 века как "идеальный город" по принципам ренессансного планирования, он сочетает богатую историю, уникальную архитектуру и атмосферу настоящей старины. В наше время Жолква имеет статус государственного историко-архитектурного заповедника и привлекает туристов хорошо сохранившимся центром и многочисленными памятниками, рассказывает "Украина Инкогнита".
Главные локации города сосредоточены вокруг площади Рынок (Вечевой), где расположены ключевые архитектурные жемчужины. Среди них: Жолковский замок, построенный в 1594 – 1606 годах как резиденция основателя города Станислава Жолкевского, а впоследствии перестроенный в роскошный дворец. Рядом возвышается ратуша, а также костел Святого Лаврентия – одна из самых ценных ренессансных святынь Украины.
Не менее впечатляющими являются Василианский и Доминиканский монастыри, которые входили в систему городских укреплений, а также уникальная оборонная синагога 17 века, имеющая мировое значение. Отдельного внимания заслуживает деревянная Троицкая церковь 1720 года – настоящий шедевр сакральной архитектуры Галичины.
Троицкая церковь / фото "Украина Инкогнита"
Смотрите также Нет, это не Франция – это склеп Потоцких в Винницкой области, окруженный 250-летними липами
Исследователь истории Жолквы, армянин Садок Баронч, выдвигал версию, что именно в этом городе мог родиться украинский гетман Богдан Хмельницкий, рассказывает "Твой Город". Во время национально-освободительной войны под его руководством Жолкву дважды посещало казацко-крестьянское войско. С городом связана и колоритная легенда: якобы название местной реки Свинья появилась после курьезного случая, когда царь, находясь навеселе, упал в ее воды.
Какие есть еще интересные локации на Львовщине?
Недавно мы рассказывали, куда поехать отдохнуть на Львовщине. Одной из локаций является смотровая площадка в селе Рыбник. Это живописное место, с которого можно увидеть извилистое русло реки Стрый и невероятные пейзажи гор. Чтобы на дольше задержаться в этой местности, можно организовать пикник.
Или же, узнайте о невероятном дворце Бруницких возле Львова дворце Бруницких возле Львова, который напоминает атмосферу из сериала "Бриджертоны". Дворец был отреставрирован в 2006 – 2007 годах благодаря финансовой поддержке швейцарского благотворителя Роберта Готса.
Частые вопросы
Почему Жолква может быть идеальным местом для отдыха на выходных?
Жолква – это город, расположенный всего в 25 километрах от Львова, который предлагает спокойную атмосферу для прогулок и богатую историю с уникальной архитектурой, что делает его идеальным направлением для отдыха от городской суеты.
Какие главные архитектурные памятники можно увидеть в Жолкве?
В Жолкве можно посетить Жолковский замок, ратушу, костел Святого Лаврентия, Василианский и Доминиканский монастыри, оборонную синагогу 17 века и деревянную Троицкую церковь 1720 года – все эти локации сосредоточены вокруг площади Рынок.
Какая историческая фигура может быть связана с городом Жолква?
Есть версия, что в Жолкве мог родиться украинский гетман Богдан Хмельницкий – во время национально-освободительной войны его войско дважды посещало город.