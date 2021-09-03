Живописные пляжи Италии, о которых известно лишь местным жителям: волшебные фото

Италия – одна из стран бассейна Средиземного моря, имеет множество живописных пляжей. Береговая линия этой страны имеет протяженность более 8 тысяч километров. Поэтому кроме известных туристических пляжей есть и невероятно красивые, "свои" пляжи для местных.

Почти каждый итальянец должен свою любимую местность для купания и созерцания на море. Часто посещение таких локаций "вшиты" в ткань их семейных традиций.

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Тайные пляжи Италии

Италия в "до-карантинные" времена была 5 страной по посещаемости в мире. Сюда ехали за исследованием исторических и культурных локаций, по атмосфере и вкусной едой, но гораздо реже – по купанием в море.

Пляж Сан -Фруттуосо

Двигайтесь на юг, мимо замечательного Портофино с его супер яхтами и элитными бутиками, чтобы попасть в скопление волшебных бухт и скрытых заливов. Одна из них – Сан -Фруттуосо, небольшая бухта, до которой можно добраться на лодке с Портофино или пешком по холмистой местности. Этот пляж, кстати, существует с X века!



Аббатство 10-го века с видом на пляж Сан -Фруттуозо​ / Фото The Daily Mail

Пляж Кала Мар Морто

Название этого городка означает "Мертвое море", потому что вода здесь спокойная, тихая, будто и не живя вовсе. Побережье усеяно скальными бассейнами, поэтому этот пляж идеально подходит для подводного плавания. Только представьте себе прозрачные изумрудно-зеленые воды, в которые так и хочется окунуться. Если вы не фанат дайвинга, можно арендовать лодку с прозрачным дном и разглядывать морских жителей, а не погружаясь в воду.



Кала Мар Морто в Тоскане / Фото The Daily Mail

Пляж Фронтоне

Пляж Фронтоне (Spiaggia di Frontone) находится на острове Понца, любимом месте отдыха среди местных жителей. В него всего час езды на юго-запад от Рима, а затем – еще немного на пароме к главному портового города. Пляж на северо-западе острова окаймленный ярким синим морем. Отсюда вы можете взять напрокат небольшую лодку, бросить якорь в защищенных бухтах, поплавать в гроты Пилата и увидеть серию очаровательных подводных пещер.



Невероятные воды вблизи острова Понци / Фото "Инкоматур"

Мыс Капо Палинуро

Побережье Амальфи является жемчужиной в венце итальянского побережья. Но дальше на юг - и подальше от толпы - находится Чиленто, которое итальянцы держали при себе. Здесь же одноименный национальный парк, "отделяет" скалистый мыс Капо Палинуро с нетронутыми пляжами от остального мира. Побережье окружено глубокими синими гротами и широкими песчаными пляжами.



Невероятные воды побережья мыса Капо / Фото The Daily Mail

Город Тропея

Регион Калабрия часто обходят туристы, выбирая более "ухоженные" направления – Сицилию или Сардинию. Но регион имеет красоту и теплую сердечность, которую любят многие итальянцы. Известный как Берег богов, он также имеет уникальный рельеф, где сливаются Тирренское и Ионическое моря. Здесь расположено шумный приморский город Тропея. А наиболее известная достопримечательность – живописное святилище Санта-Мария-дель-Изола на вершине скалы. Это монастырь бенедиктинцев VI века.



Монастырь у пляжа в Тропея / Фото The Daily Mail

Пляж двух сестер

Пляж двух сестер (Spiaggia del Due Sorelle) – один из самых выдающихся в этом районе, названный в честь двух скалистых форпостов – "двух сестер", поднимающиеся из моря. Добраться до пляжа можно только на лодке, но наградой является кристаллические воды и тень под известняковыми скалами. Рядом находится красивый городок Нумана.



Кристально чистые воды / Фото PaesiOnLine

Условия въезда в Италию

Условия начинают действовать с 25 октября 2021 года.

Вакцинированные украинцы должны заполнить онлайн форму, предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста и сертификат о вакцинации.

Италия признает:

Comirnaty / Pfizer/BioNTech;

Spikevax / Moderna;

Vaxzevria / AstraZeneca;

Janssen / Johnson & Johnson.

Невакцинированные украинцы тоже смогут въехать, но с большими ограничениями. На границе им тоже надо предоставить заполненную онлайн форму и отрицательный результат тестирования на COVID. Но еще предстоит отбыть обязательную 5 дневную самоизоляцию и пройти повторное тестирование.