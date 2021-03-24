В аэропорту американского города Чикаго задержали 69-летнюю Мэрилин Хартман. Как оказалось, она летала без авиабилетов на протяжении почти 20 лет.

Женщина была задержана после интервью, в котором заявила, что "выходит на пенсию" – прекращает путешествия. Однако уже через два дня снова появилась в аэропорту.

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Впервые она воспользовалась такой схемой в 2002 году, когда долетела до Копенгагена бесплатно. Также ей удалось проникнуть на рейсы в Финикс, Атланту, Сиэтл, Филадельфию, Лондон и Сан-Франциско. За 19 лет она сумела пройти 30 авиарейсов без билетов.

Я никогда не садилась в самолет – мне всегда позволяли пройти. То есть я проходила линию безопасности без посадочного талона. Просто шла за кем-то. Например, парень нес голубую сумку, и когда я попала в очередь для охраны, служба безопасности просто впустила меня. Сотрудники думали, что я с тем парнем с голубой сумкой, – заявила Хартман.

Первый раз ее арестовали в 2014 году. Тогда в суде ее предупредили, что от таких незаконных действий следует отказаться, но примерно через полгода Мэрилин снова проникла в самолет без билета.

Издание пишет, что женщину уже знают по имени сотрудники аэропорта О'Хара, потому что задерживали ее несколько раз. В 2019 году за ней было установлено электронное наблюдение.

При этом, Мэрилин Хартман признали недееспособной из-за биполярного расстройство. Сама она оправдывает незаконные действия тяжелым детством.

На этот раз женщине могут дать реальный тюремный срок, ведь все испытательные – исчерпаны.

Отметим, ранее в США легкий одномоторный самолет Beechcraft Bonanza упал на автомобиль и загорелся. Это успела снять камера наблюдения.