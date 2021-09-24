Из "зеленого" COVID-списка ЕС исключили две страны: осталась ли в перечне Украина
Источник:Совет ЄС
Совет Европейского союза пересмотрел список государств, гражданам которых разрешен беспрепятственный въезд. С рекомендательного перечня изъяли 2 страны, а 3 добавили.
Сейчас Украина остается в зеленом списке. Граждане нашего государства могут въезжать на территорию ЕС при условии выполнения эпидемиологических требований конкретной страны.
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Баланс в перечне
С рекомендательного перечня исключили Молдову, Боснию и Герцеговину. Совет ЕС рекомендует туристам из этих стран временно ограничить въезд на несущественные поездки. Зато добавили 3 государства - Чили, Кувейт и Руанду.
Зеленый рекомендательный список пока выглядит так:
- Австралия
- Канада
- Чили
- Иордания
- Кувейт
- Новая Зеландия
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Южная Корея
- Украина
- Уругвай
- Китай, при условии подтверждения взаимности
Через две недели «зеленый» список стран снова пересмотрят.