Из "зеленого" COVID-списка ЕС исключили две страны: осталась ли в перечне Украина

24 сентября 2021 , 09:04
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Источник:

Совет ЄС

Совет Европейского союза пересмотрел список государств, гражданам которых разрешен беспрепятственный въезд. С рекомендательного перечня изъяли 2 страны, а 3 добавили.

Сейчас Украина остается в зеленом списке. Граждане нашего государства могут въезжать на территорию ЕС при условии выполнения эпидемиологических требований конкретной страны.

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Баланс в перечне

С рекомендательного перечня исключили Молдову, Боснию и Герцеговину. Совет ЕС рекомендует туристам из этих стран временно ограничить въезд на несущественные поездки. Зато добавили 3 государства - Чили, Кувейт и Руанду.

Зеленый рекомендательный список пока выглядит так:

  • Австралия
  • Канада
  • Чили
  • Иордания
  • Кувейт
  • Новая Зеландия
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Украина
  • Уругвай
  • Китай, при условии подтверждения взаимности

Через две недели «зеленый» список стран снова пересмотрят.