Эти пляжи легко спутать с Мальдивами: они поражают своей красотой

Когда мы думаем о райских пляжах, нам на ум приходят Мальдивы, однако увидеть чистый песок и бирюзовое море можно гораздо ближе. Чтобы не лететь на другой конец света, достаточно просто выбрать один из греческих пляжей.

Тем, кто еще раздумывает над выбором места для отдыха, но мечтает выбрать что-то по-настоящему красивое, рекомендуем обратить внимание на несколько мест в Греции, которые выглядят просто великолепно, пишет In Journal.

Какие самые красивые пляжи в Греции?

Элафониси (Крит)

Этот критский пляж – один из самых известных на острове, а его особенностью является розовый песок. Неглубокая лагуна, кристально чистая вода и нетронутая природа делают это место по-особенному очаровательным.

Добраться сюда можно на автомобиле из Ханьи. В сезон здесь организуют автобусные туры, поэтому даже не придется арендовать машину. Сюда рекомендуют приезжать в сентябре, поскольку в это время меньше туристов и температура более приятная.

Балос (Крит)

Туристам на Крите рекомендуют посетить лагуну Балос, которая привлекает тысячи людей каждый сезон. Здесь переливаются различные оттенки голубого и бирюзового цветов. Вид со смотровой площадки на Балосе считается одним из самых красивых в мире.

Добраться до этого пляжа можно на лодке из порта Киссамос или на автомобиле. Июль, август и сентябрь идеально подходят для поездки в это живописное место.

Саракинико (Милос)

На острове Милос этот пляж является самым известным и одним из самых фотогеничных. Особенностью здесь являются вулканические породы, которые формировались ветром и морем на протяжении многих веков.

Пляж расположен в 5 километрах от столицы Плаки. Сюда удобно добраться на автомобиле, скутере или автобусе. Благодаря приятной температуре на Саракинико рекомендуется приезжать в сентябре, а летом планировать приезд на утро или вечер, когда свет идеально подходит для красивых фотографий.

Порто Кацики (Лефкада)

Пляж Порто Кацики – визитная карточка острова Лефкада. Он окружен белоснежными скалами, а море имеет потрясающий бирюзовый цвет. Добраться сюда можно на автомобиле, а затем спуститься по лестнице к пляжу. В июле и августе рекомендуется приезжать рано утром. Путешественники отмечают, что вид со смотровой площадки над пляжем – один из самых красивых на Лефкаде.

Кстати, остров Андрос становится новым популярным туристическим направлением в Греции благодаря своим зеленым долинам, укромным бухтам и культурным достопримечательностям. Андрос предлагает туристам живописные пляжи, возможности для пеших прогулок и аутентичную греческую гастрономию.