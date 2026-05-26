В Европе есть немало локаций, которые предлагают совсем другой формат отдыха – без палящего солнца, но с красивыми видами, атмосферными местами и прохладным морским воздухом, пишет Travel Off Path.

Куда поехать летом в Европе?

Флом, Норвегия

Норвежская деревня Флом расположена на самом конце Эурландс-фьорда и считается столицей фьордов страны. Средняя температура здесь летом около +12 градусов тепла.

Туристов здесь привлекают деревянные домики у воды и горные пейзажи. Одной из главных локаций является смотровая площадка Штаганстайн, откуда открываются панорамные виды на извилистые фьорды.

Любители активного отдыха здесь могут обратить внимание на тропу Бреккефоссен, проходящую мимо водопадов и горных склонов. А еще здесь курсирует знаменитая Фломская железная дорога, которая поднимается к горному поселению Мюрдал.



Шетландские острова, Шотландия

Шетландский архипелаг расположен на севере Шотландии и поражает красивыми пейзажами. Средняя температура здесь летом имеет примерно +15 градусов тепла.

Лучшей базой для путешествия считается Лервик – небольшой портовый город с каменными улицами и традиционными пабами. Но главная красота Шетландов открывается за пределами городков.

Отдельного внимания заслуживает Ярлсхоф – одна из самых известных археологических памятников Шотландии. Здесь можно увидеть остатки древних поселений и форты времен викингов.



Готланд, Швеция

Этот крупнейший остров Швеции известен прохладным летним климатом с температурой примерно +20 градусов тепла. Добраться сюда можно паромом из Стокгольма.

Самым известным городом острова является Висбю, внесенный в список ЮНЕСКО. Особую его атмосферу создают деревянные дома и узкие мощеные улочки.

Готланд также известен невероятными прибрежными пейзажами и ветреными пляжами. Одной из местных традиций здесь остается "фика" – неспешный кофе с булочками и десертами в уютных кафе.



Сааремаа, Эстония

Этот самый большой остров Эстонии называют одним из самых спокойных уголков Балтии. Здесь нет толп туристов, но есть красивые леса, старые деревни и побережья с прохладным морем. Средняя температура в Сааремаа летом – примерно 19 градусов тепла.

Главным городом острова является Курессааре. Он известен средневековым замком, набережной, кафе и спа-комплексами в полуночном стиле.

Природа Саарема остается нетронутой. Туристы здесь могут гулять по сосновым лесам и тихим пляжам, которые идеально подходят для спокойного отдыха.



Хихон, Испания

У большинства из нас Испания ассоциируется с жарой, но север страны имеет более мягкий климат. Хихон – прибрежный город в регионе Аструрия с температурой 23 градуса тепла.

Атмосфера здесь напоминает спокойный морской городок. Вместо переполненный туристических кварталов – здесь узкие старые улицы, рыбацкие районы и семейные заведения с морепродуктами.

В теплые дни туристы отдыхают на пляже Сан-Лоренцо. Вода здесь прохладнее, чем на средиземноморских курортах, но это даже спасает от жары в разгар лета.

Куда еще можно поехать летом?

Даламан на юго-западе Турции признан одним из лучших европейских курортов для семейного отдыха благодаря теплому климату и сочетанию пляжного отдыха с природными локациями.

Курорт предлагает посещение залива Сарсала-Кою, пляжа Изтузу, прогулки по реке Дальян к древним гробницам, а также активный отдых, например парапланеризм с горы Бабадаг.