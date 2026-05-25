Вирусный тренд со сном в самолете возмутил экспертов: почему пассажирам не стоит его повторять

Новый популярный тренд в социальных сетях обещает пассажирам быстрое засыпание во время полета, однако специалисты предупреждают о скрытых опасностях такого метода. Вместо опасных экспериментов эксперты советуют использовать простые и проверенные временем альтернативы.

Желание с комфортом отдохнуть в тесном кресле заставляет путешественников искать нестандартные решения, одно из которых недавно покорило сеть. Как пишет издание Yahoo! News, новый тренд предлагает пассажирам оригинальную позу для сна, однако врачи и эксперты по авиационной безопасности бьют тревогу из-за серьезных рисков для здоровья.

В чем заключается суть вирусного лайфхака для сна?

Многие путешественники сталкиваются с проблемой невозможности заснуть во время ночных перелетов. Поэтому желание найти секрет комфортного сна в тесных креслах на борту заставляет людей искать альтернативные решения, и недавно в тиктоке появился вирусный лайфхак, который обещает устранить эту проблему.

Суть этого метода достаточно проста для тех, кто имеет достаточную гибкость: вместо того, чтобы держать ноги на полу, пассажир подтягивает колени к груди и ставит стопы непосредственно на сиденье. Чтобы зафиксировать согнутые ноги в таком положении, ремень безопасности застегивают вокруг лодыжек, а не на бедрах. Пользователи соцсети называют это "ремнем для ног" (feet belt) и утверждают, что такая поза намного удобнее для глубокого сна.

Почему опасно пристегивать ноги ремнем безопасности?

Эксперты категорически не рекомендуют испытывать этот метод по нескольким весомым причинам. Во-первых, это вопрос безопасности во время полета. Бывший бортпроводник авиакомпании Air Canada Тайсон Садлер, который проработал на этой должности 21 год и летал преимущественно на дальних международных рейсах, отмечает, что пассажиры часто недооценивают силу внезапной турбулентности.

Люди недооценивают, насколько сильной может быть неожиданная турбулентность. Если ваши ноги прижаты к груди, вы находитесь в нестабильном положении, и вас может очень быстро отбросить в сторону,

– подчеркнул он.

Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации бортпроводникам нужно, чтобы пассажиры сидели ровно, были правильно пристегнуты и могли, при необходимости, двигаться. Запутывание в ремне безопасности создает опасные задержки и хаос, когда каждая секунда на счету.

Почему подтягивание ног на сиденье нарушает этикет?

А еще бывший бортпроводник напоминает, что это элементарное нарушение этикета. Когда пассажир подтягивает ноги на сиденье, он неизбежно начинает занимать пространство соседей, что вызывает раздражение на заполненных рейсах.

К тому же, никто не хочет видеть грязную обувь на пассажирских креслах, которые являются общим общественным пространством. Люди постоянно жалуются на обувь на сиденьях, ведь никто не хочет отдыхать там, где стояли чьи-то ноги.



У вас есть большие шансы нарваться на скандал в самолете из-за ваших ног

Какие безопасные альтернативы помогут заснуть в самолете?

Невролог, специалист по сну и автор книг доктор В. Кристофер Винтер рекомендует иметь четкий и безопасный план для отдыха.

Я очень много путешествую, и считаю, что наличие организованного плана является важным,

– отметил он.

Сам эксперт всегда берет в полет три вещи: беруши, маску для глаз и специальную легкую подушку для шеи NapAnywhere, которая складывается в плоскую форму. Если кресло не откидывается, доктор Винтер выбирает место у окна. Поскольку он обычно спит на левом боку, то старается бронировать кресло с левой стороны самолета, чтобы воссоздать естественную позу для сна. За несколько дней до вылета он также проверяет, есть ли свободные места рядом с его сиденьем, чтобы получить дополнительное пространство.

Бывший бортпроводник Тайсон Садлер поддерживает эти советы, добавляя, что лучше всего помогают простые вещи: подушка для шеи, маска для глаз, поддержания водного баланса и комфортная многослойная одежда. Место у окна является идеальным, ведь вас не будут беспокоить соседи, которые встают, и вы сможете опереться на стенку самолета.

Эксперты также советуют пить достаточно воды до и во время полета, избегая кофеина и алкоголя, которые только усиливают обезвоживание и портят качество сна.