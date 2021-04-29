Вот подборка киевских достопримечательностей, которые стоит посетить хотя бы один раз.

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Усадьба Михельсона

Это здание было построено по заказу депутата городской думы и одного из самых богатых киевлян XIX века Фридриха Михельсона. И хотя он был успешным предпринимателем, в историю Фридрих Михельсон вошел благодаря своим "Народным баням". Сам Фридрих Густавович со своей семьей жил в особняке на улице Пушкинской, 40.

Усадьба Михельсона / Фото mihelson.kiev

В этот комплекс входит 5 зданий, среди которых 2 фасадных и 3 находятся во внутреннем дворе. Эта старинная усадьба выполнена в стиле неоренессанса и относится к объектам культурного наследия Украины.

Усадьба Мурашко

До своего совершеннолетия в этом доме на Малой Житомирской, 14 а, б жил известный украинский художник Александр Мурашко. Здесь оборудовал иконописную мастерскую отчим художника Александр Мурашко старший. Он забрал парня в Киев, чтобы он помогал ему с работой.

Усадьба Мурашко / Фото wikipedia

Юному художнику посчастливилось наблюдать, как Виктор Васнецов, Михаил Нестеров, Николай Пимоненко и Михаил Врубель расписывали Владимирский собор. Парень вдохновился мастерами и хотел стать художником. Однако его отчим не разделял мечты юноши, что приводило к конфликтам между ними.

А уже через несколько лет молодой художник уехал учиться в Петербургскую Академию художеств и стал студентом мастерской Ильи Репина.

Мурашко-младший не возвращался в дом отчима до смерти последнего. И все же художник не остался там жить. Он продал свой дом.

Сейчас усадьба находится в полуразрушенном состоянии.

Замок барона Штейнгеля

Это здание пустует уже не один год. Его называют "Замком барона". Оно выполнено в неоготическом стиле и имеет небольшую башню. Увидеть сооружение можно поворачивая с Золотых Ворот на Ярославов Вал.

Замок барона Штейнгеля / Фото igotoworld

Замок принадлежал барону Рудольфу Штейнгелю, отцу генерального секретаря торговли и промышленности Центрального Совета и посла Украины в Берлине Федора Штейнгеля.

Сегодня здание принадлежит Институту ортопедии и травматологии АМН Украины с 1924 года. Замок расположен на Бульварно-Кудрявской улице, 27 и 27-Б.

Дом Сикорского

Этот дом является памятником истории национального значения, который расположен на улице Ярославов Вал, 15 Б. Он когда-то принадлежал очень известной в мире семьи Сикорских. Именно во дворе этого дома изобрели и испытали первый в мире вертолет.

Дом Сикорского / Фото wikimapia

Владельцем этого дома был киевский авиаконструктор Игорь Сикорский, основатель компании "Sikorsky Aircraft" (США), которая до сих пор занимается разработкой военных вертолетов.

Сейчас дом находится на балансе Министерства обороны Украины.

Дом со змеями и каштанами

Этот четырехэтажный дом является образцом европейского модерна. Он расположен на улице Большой Житомирской, 32. Проект принадлежит киевскому архитектору Игнатию Ледоховському, который со своей командой выполнил сложную, ювелирную работу.

Дом со змеями и каштанами / Фото wikipedia

Если внимательно присмотреться к лепнине под балконами, то можно увидеть листья каштанов, которые обвились вокруг них. Под центральным балконом листья сплетаются со змеями. Поэтому горожане и назвали здание "домом со змеями и каштанами".

Когда-то особняк принадлежал дворянам Чоколовым.