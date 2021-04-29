Ось добірка київських пам'яток, які варто відвідати хоча б один раз.

До теми 20 небанальних місць Києва: куди піти та що подивитися в столиці

Садиба Міхельсона

Цю будівлю було зведена на замовлення депутата Київської міської думи та одного з найбільш багатих киян XIX століття Фрідріха Міхельсона. І хоча він був успішним підприємцем, в історію Фрідріх Міхельсон увійшов завдяки своїм "Народним Лазням". Сам Фрідріх Густавович зі своєю сім'єю жив в особняку на вулиці Пушкінській, 40.

Садиба Міхельсона / Фото mihelson.kiev

У цей комплекс входить 5 будівель, серед яких 2 фасадні та 3 знаходяться у внутрішньому дворі. Ця старовинна садиба виконана у стилі неоренесансу та належить до об'єктів культурної спадщини України.

Садиба Мурашка

До свого повноліття у цьому будинку на Малій Житомирській, 14-а, б жив відомий український художник Олександр Мурашко. Тут обладнав іконописну майстерню вітчим художника Олександр Мурашко старший. Він забрав хлопця до Києва, щоб він допомагав йому з роботою.

Садиба Мурашка / Фото wikipedia

Юному художнику пощастило спостерігати, як Віктор Васнєцов, Михайло Нестеров, Микола Пимоненко і Михайло Врубель розписували Володимирський собор. Хлопець надихнувся майстрами та мріяв стати художником. Однак його вітчим не поділяв мрії юнака, що призводило до конфліктів між ними.

А вже за кілька років молодий художник поїхав вчитись у Петербурзьку академію мистецтв і став студентом майстерні Іллі Рєпіна.

Мурашко-молодший не повертався у будинок вітчима аж до смерті останнього. Та все ж художник не залишився там жити. Він продав свій будинок.

Нині садиба перебуває у напівзруйнованому стані.

Замок барона Штейнгеля

Ця будівля пустує вже не один рік. Її називають "Замком барона". Вона виконана у неоготичному стилі та має невеличку вежу. Побачити споруду можна повертаючи з Золотих Воріт на Ярославів Вал.

Замок барона Штейнгеля / Фото igotoworld

Замок належав барону Рудольфу Штейнгелю, батькові генерального секретаря торгівлі й промисловості Центральної Ради і посла України у Берліні Федора Штейнгеля.

Сьогодні будівля належить Інституту ортопедії і травматології АМН України з 1924 року. Замок розташований на Бульварно-Кудрявській вулиці, 27 і 27-Б.

Будинок Сікорського

Цей будинок є пам'яткою історії національного значення, яка розташована на вулиці Ярославів Вал, 15 Б. Він колись належав дуже відомій у світі сім'ї Сікорських. Саме у дворі цього будинку винайшли і випробували перший у світі гвинтокрил.

Будинок Сікорського / Фото wikimapia

Власником цього будинку був київський авіаконструктор Ігор Сікорський, який заснував компанію у США "Sikorsky Aircraft", яка досі займається розробкою військових гвинтокрилів.

Нині будинок перебуває на балансі Міністерства оборони України.

Будинок зі зміями та каштанами

Цей чотириповерховий будинок є зразком європейського модерну. Він розташований на вулиці Великій Житомирській, 32. Проект належить київському архітектору Ігнатію Лєдоховському, який зі своєю командою виконав складну, ювелірну роботу.

Будинок зі зміями та каштанами / Фото wikipedia

Якщо уважно придивитись до ліпнини під балконами, то можна побачити листя каштанів, які обвились навколо них. Під центральним балконом листя сплітається зі зміями. Тому містяни й назвали будівлю "будинком зі зміями та каштанами".

Колись особняк належав дворянам Чоколовим.