Старинное подземное водохранилище XIX века

Расположено оно в самом центре столицы, на Владимирском спуске. Любителям заброшенных индустриальных объектов эта локация точно придется по вкусу.

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От первых построек мало что сохранилось: из 3 водонапорных башен сейчас осталась лишь 1. Именно в ней находится столичный Музей воды, о котором знают немногие. Рядом есть подземный резервуар – "медленные фильтры", где ранее происходило отстаивание днепровской воды, ее очистка от ила, живой рыбы.

Старинное подземное водохранилище / Фото dolan

Во времена СССР подземное сооружение использовали в качестве противорадиационного убежища. В отдельных комнатах можно увидеть туалеты и умывальники с бочками для запаса воды, а также вентиляционные установки и герметичную входную дверь.

Само сооружение водохранилища выполнено грандиозно. Свод держится на 6-метровых опорах. Любой звук отдается десятикратным эхом. Те, кто здесь побывал, сравнивают данную локацию с "Цистерной Базилика" в Стамбуле.

Костел святого Николая

Удивительно, но немногие знают про это величественное сооружение, по фото можно решить будто эта достопримечательность находится в Вене или во Львове.

Костел святого Николая / Фото wedding

Николаевский костел строили 10 лет – с 1899 до 1909 года. Выполнен он в готическом стиле. В 2001 г. его посетил папа римский Иоанн Павел II. Величественные башни устремляются на высоту 64 метра. Изначально сооружение украшало 40 уникальных витражей, к сожалению, они не сохранились до наших дней. В 1933 г. костел был закрыт и разграблен, а в 1943 г. в результате артиллерийского обстрела витражи были раздроблены. Затем пожар уничтожил уникальную настенную роспись.

В 1978 г. костел святого Николая переоборудовали под Дом органной и камерной музыки, проведя полную реставрацию здания. В Прибалтике изготовили под заказ теперешние цветные витражи.

Рекомендуем не просто посетить это сооружение, но и побывать на органном концерте. В конце ХХ века здесь разрешили проводить богослужения, их чередуют с концертной деятельностью Дома органной музыки.

Кладбище подъемных кранов

Кладбище подъемных кранов​ / Фото bodolife

Кладбище подъемных кранов занимает приличную площадь на улице Промышленной. Здесь можно увидеть десятки ветхих и ржавых железяк, подумать о вечном или провести необычную фотосессию. Прогулка займет 2,5-3 часа.

Киевская крепость

Крупнейшая земляная крепость Европы находится именно в Киеве, в самом его сердце – на Печерске, среди жилых домов.

Крепость имеет наземную и подземную части. По периметру здесь находились пушки, а подземную часть использовали как склад и оружейную.

Киевская крепость / Фото ukraine-is

Насчет невероятного укрепления этого места ходили легенды. Среди историков все еще распространено мнение, что именно такая защищенность заставила Наполеона отказаться от похода на Киев.

В 1860 г. крепость использовалась в качестве тюрьмы особо строгого режима для политических заключенных. Здесь были 4 одиночных камеры и 2 общих. Кроме того, в тюрьме имелось 2 карцера на пару квадратных метров с температурой чуть выше нуля, пол которых специально заливался водой, чтобы преступники не могли ни лечь, ни сесть. Также здесь находилась карета для смертников, в ней заключенных доставляли к Лысогорскому форту и там казнили через повешение.

С недавних пор в киевской крепости находится музей и проводят экскурсии.

Двор с воронами

В одном из центральных дворов столицы, расположенном на ул. Рейтарской, 9, больше 15 лет обитают гигантские вороны: Кирилл, Карлуха и Корбин. Жители дома и гости двора ухаживают за ними.

Двор с воронами / Фото kyivmaps

Сначала во дворе появился ворон Корбин, его привез охотник, найдя раненным в лесу. Птица жила на дереве, но была привязана к нему 50-метровой веревкой. Клетку построили, когда появилась вторая птица – Карлуха, она якобы выпала из гнезда и ее принесли неравнодушные. Спустя несколько лет в компанию добавился Кирилл. Его принесли из зоопарка в очень плохом состоянии. Когда все вороны были вылечены, местный житель не стал выпускать их на волю, побоявшись, что птицы не выживут.

Жуков остров

Эта локация популярна меньше, чем острова Труханова и Рыбальского, но не уступает им по красоте. Здесь можно отдохнуть на природе, увидеть затопленный тоннель, 500-летний дуб с кроной около 10 кв. м и множество редких растений, полюбоваться потрясающими пейзажами.

Жуков остров / Фото ic.pics.livejournal

Свое название остров получил благодаря маленькой речушке Жуковка (или Жучка), которая впадает в Днепр. Когда-то здесь были угодья, где киевская знать устраивала охоту. Со временем эта территория отошла во владения Киево-Печерской лавры, тут на лугах начали выпасать стада, принадлежавшие монастырю.

Славу острову принес сталинский железнодорожный тоннель, правда, он так и не был достроен. Его начали строить в 1936 г. с целью создания удобного перехода с острова на Осокорки. Но затем надобность в тоннеле отпала, объект забросили. Сегодня эта постройка длиной свыше 700 м частично затоплена, а сам Жуков остров представляет собой ландшафтный заказник.

Интересный факт: это единственное место в Европе, где обитают горностаи.

Дом с кошками или замок Кощея

Здание расположено на ул. Гоголевской, 23. Его фасад украшают фигурки кошек с огромными глазами, несколько сов и черт. Второе название дом получил из-за фамилии его архитектора – В. А. Бессмертного.

Дом с кошками или замок Кощея​ / Фото igotoworld

Построено здание в 1909 г. в стиле модерн с элементами готики и неоготики. Фасад сделан ассиметричным.

Нос Гоголя

Одно из самых мистических и древних мест Киева – это, бесспорно, Андреевский спуск. Одно только проживание Михаила Булгакова на этой улице вызывает огромный интерес среди туристов. В 2006 г. здесь вдруг появилась скульптура носа Николая Васильевича Гоголя. Автор памятника – Олег Дергачев. Изначально скульптура была размещена на стене дома по адресу Андреевский спуск, 34. Однако позже переехала немного выше – на Десятинную, 13.

Нос Гоголя / Фото igotoworld

Поговаривают, что осенью приболевший Гоголь прогуливался по Андреевскому спуску, и именно тогда ему и пришла в голову идея повести "Нос".

Старейший жилой дом в Киеве

Это старинное здание построено в 1760 г. на Контрактовой площади, 7. В нем живет 7-е поколение семьи Нечаевых – известных в Российской империи кондитеров.

Старейший жилой дом в Киеве / Фото mapio.net

Изначально усадьба была построена из дерева, ею владел дворянин Леонтий Вишневский. Со временем он перестроил дом, первый этаж сделал каменным, благодаря чему он уцелел во время пожара на Подоле в 1811 г. Напомним, что тогда огонь уничтожил 2000 домов, 12 церквей.

В 1891 г. усадьбу купил Максим Нечаев в кредит, расплатившись за него лишь в 1917 г. Именно здесь создавали известные в Киеве "Нечаевские пряники" и торговали ими во время ярмарок.

В 1962 г. дом национализировали, оставив хозяевам только комнату на втором этаже. По соседству заселили 5 семей. После перестройки Нечаевы смогли вернуть здание в собственность семьи и проживают здесь до сих пор.

Дом плачущей вдовы

Неизвестно, почему столь красивая застройка на ул. Лютеранской, 23 получила такое печальное прозвание. Существует следующая версия: когда идет дождь, то создается впечатление, что по женскому маскарону на фасаде дома стекают слезы.

Дом плачущей вдовы / Фото lifekiev

Шикарный особняк построили в 1907-1908 гг. Изначально он принадлежал купцу Александру Аршавскому. Сегодня это одна из официальных резиденций Президента. К сожалению, увидеть особняк можно только снаружи.

Завод "Ленинская кузня" (кладбище кораблей)

Это сталелитейное производство на ул. Электриков, 26 было основано в 1862 г. Изначально завод специализировался на производстве чугунного литья, машин для винокуренных, сахарных заводов и мельниц.

Завод "Ленинская кузня" / Фото cfts

В 1913 г. было начато производство буксирных пароходов. После крупного заказа от Днепровского речного пароходства на заводе расширили производственные мощности. В т. ч. на Рыбальском полуострове построили судостроительную верфь, которая обеспечивала возможность строительства до 30 судов в год. Летом 1941 г. здесь производили ремонт вооружения для советской армии.

Сегодня завод потерял былые масштабы производства, преимущественно выполняя коммерческие заказы на постройку речных и морских судов и государственные заказы для военной промышленности. На его территории можно увидеть заброшенные катера, теплоходы и другие недостроенные плавательные средства.

Дом Рахили Майкапар

Шикарный особняк нежно-розового цвета напоминает чем-то многоярусный торт, поэтому иногда его называют как "Дом-торт". Он был создан в 1905 г. Мартином Клугом на ул. Лютеранской, 6. Владела роскошным доходным домом еврейская купчиха Рахиль Майкапар.

Дом Рахили Майкапар / Фото wikimedia

Во время Второй Мировой войны дом был поврежден, реконструирован в 1950-х годах.

Фасад здания богато украшен лепниной, сложными цветочными узорами, а также скульптурами атлантов. Если внимательно рассмотреть все композиции, то можно

заметить маленькую мышку, прячущуюся в норке, сов, летучих мышей и кроликов. Это здание несет в себе нотки модерна, неоренессанса и необарокко.

В доме Рахиль Майкапар гостил писатель Максим Горький, а также долгое время проживал украинский скульптор Александр Ковалев (автор памятников А.Пушкину и Николаю Лысенко возле оперного театра).

Как и когда-то, сегодня квартиры дома Рахили Майкапар сдаются внаем.

Парк трипольской культуры

Это уникальное место является плодом общей работы Межрегиональной Академии Управления Персоналом, Львовской академии искусств и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Парк трипольской культуры / Фото i1.photo.2gis

В 2003 г. в сквере рядом с МАУП установили точные копии артефактов трипольской цивилизации, оригиналы которых были найдены археологами на территории правобережной Украины, а также в Молдавии, восточной Румынии и Венгрии.

Здесь можно увидеть тотем трипольцев, тур-быка на колесиках, макеты домов и храма, ритуальный сосуд, керамические предметы их обихода и др. А центральным объектом композиции парка стала скульптура богини плодородия Великой Матери. Кроме того, в парке можно увидеть интересный скульптурный ансамбль "7 чудес света".

Готический или Пряничный замок

Это здание было построено в 1902 г. в неоготическом стиле по проекту Николая Вишневского. Принадлежало оно немецкой семье баронов Икскюль-Гильденбандов, происходящих из Бременского архиепископства. Тогда дом состоял из шести 5-7-комнатных квартир, на подворье были конюшни и каретные сараи, в подвале – прачечная и индивидуальные погреба.

Готический или Пряничный замок / Фото wikipedia

Во времена СССР здание национализировали, преобразовав в коммуналку, а позднее – в многоквартирный дом.

В 1943 г. дом сильно пострадал от пожара, но военнопленные почти полностью восстановили его в 1944-45 годах. К концу 20-го века здание дошло в поврежденном состоянии: из 7 готических шпилей, украшавших его, уцелел лишь один…

В 2000-х годах благодаря финансированию частной компании был проведен капитальный ремонт и возвращен первоначальный вид этому историческому памятнику.

"Диснейленд" под Киевом от киностудии Victoria Film Studios

"Диснейленд" под Киевом / Фото the-city.kiev

Сегодня это крупнейшая в Украине киностудия, ее территория занимает 36 Га. Входную часть здания украшают трехметровые скульптуры из фильмов "Чужой" и "Хищник". Также здесь можно увидеть другие интересные декорации из знаменитых фильмов. Находится "Диснейленд" возле с. Гуровщина.

Китаево

В этой местности в 1716 г. Киево-Печерская Лавра построила отдельный скит, удаленный от основной своей территории. Здесь сохранились богатая история, пышная природа, уникальные легенды.

Китаево / Фото funtime.kiev

В 1763-1768 годах здесь была построена Троицкая церковь в стиле украинского барокко, позже добавили другие объекты: 45-метровую колокольню, трапезную с еще двумя церквями, братский корпус, кельи, дом для престарелых служителей.

Сегодня весь этот комплекс функционирует в статусе отдельного, самостоятельного монастыря.

Но самое интересное в Китаево – рукотворные пещеры. Находки археологов датируются XVII веком, именно тогда здесь начали обосновываться монахи. Правда, сих пор полная карта пещер является загадкой. Некоторые историки считают, что они могли появиться и в дохристианские времена, поскольку галереи имеют многоуровневую систему.

Также Китаево известно своими пышными садами, густым лесом, живописными прудами.

Сквер имени Гейдара Алиева

Это место находится на улице Глубочицкой, 24, рядом с посольством Азербайджана. Его открыли 2013 г. и оно удивляет своей красотой. Сквер построен в виде нескольких ярусов, наполнен растениями и лавочками. Кажется, будто вы у стены настоящего восточного замка. Также здесь есть искусственный водопад с подсветкой, стекающий каскадом по вертикальной мозаике и спускающийся в небольшой бассейн.

Сквер имени Гейдара Алиева / Фото photoshine

Интересный факт: мозаика в сквере Гейдара Алиева в Киеве – единственная в мире точная копия ковра Шейх Сафи в натуральную величину. Она выполнена из керамики, муранского стекла и итальянского кафеля.

Весной на территории сквера можно полюбоваться цветущими магнолиями, сакурами и кизилом. Из цветов на клумбе создана карта Азербайджана. Сквер охраняется и попасть на его территорию можно с 8 утра и до полуночи.

Феофания

Парк Феофания находится на территории Голосеевского района, обладает большой зеленой зоной с огромными деревьями, прудами, фонтанами, беседками и духовными святынями.

Феофания / Фото wikimedia

В 1806 г. здесь возвели Михайловскую церковь, затем построили монашеские кельи, трапезную, дом митрополита и гостиницы, где размешали паломников. Позже в Феофании открыли скит. В 1914 г. был построен Свято-Пантелеймоновский монастырь.

В 1992 г. Феофанию объявили парком-памятником садово-паркового искусства.

Сырецкий дендропарк

Сырецкий дендропарк / Фото chudokiev

Это памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения, заложенный в конце XIX в. немцем Мейером. Самый древний экземпляр – тис дальневосточный, его посадили в 1875 г. Сейчас парк занимает территорию 6,5 га. Здесь очень уютно, тихо и красиво.

Домик с купе

В этом здании, напоминающем средневековый замок, есть комната, которая полностью имитирует настоящее вагонное купе.

Домик с купе / Фото ukraine-is

Дом на ул. Филиппа Орлика, 1 был построен в 1912 г. украинским архитектором Алешиным для советника Ковалевского. Согласно истории, знакомство владельца дома с его будущей женой произошло именно в поезде. Поэтому он решил увековечить этот день таким интересным способом.

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Сегодня памятник архитектуры находится на балансе Администрации Президента.