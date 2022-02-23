ЕС вводит новые правила для "несущественных" путешествий с 1 марта: что нужно знать туристам

Совет ЕС обнародовал новые правила для "несущественных" путешествий в страны ЕС из третьих государств. С 1 марта такие поездки будут разрешены людям с действующими сертификатами COVID.

В Раде подчеркнули, что изменения представлены в ответ на развитие пандемии, увеличение количества вакцинаций и введение бустерных доз. Также на фоне увеличения количества стран, выдающих сертификаты, эквивалентны цифровым COVID-сертификатам ЕС.

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ЕС вводит новые правила для "несущественных" путешествий с 1 марта

Согласно новым рекомендациям COVID-ограничения должны применяться с учетом ситуации в третьей стране и индивидуального статуса человека.

Государства-члены должны разрешить несущественные путешествия для лиц, привитых вакциной, одобренной ЕС или ВОЗ, переболевшим лицам и всем путешествующим из страны, входящей в список ЕС,

– говорится в сообщении.

Уточняется, что от некоторых путешественников могут требовать дополнительные меры, такие как ПЦР-тестирование перед поездкой.

Условия для вакцинированных и переболевших

Европейские страны будут признавать сертификат о вакцинации, если последняя доза была получена за 14 дней до поездки. Срок действия документа – 270 дней.

Также государства-члены должны снять временные ограничения на несущественные поездки для лиц, выздоровевших от COVID-19 в течение 180 дней до поездки в ЕС.

Ранее Евросоюз решил ввести новый подход к путешествиям во время COVID-19. Теперь права туристов будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от места жительства.

Кроме того, странам ЕС разрешили требовать ПЦР-тесты и прохождения карантина от туристов, привившихся одобренной ВОЗ вакциной. Тесты также могут понадобиться выздоровевшим и привитым вакциной, одобренной ЕС, но у которых отсутствует сертификат ЕС или эквивалентный сертификат.

При этом от тестов освободят туристов, сделавших прививку одобренной в ЕС вакциной, и имеющих сертификат вакцинации европейского образца.

Правила для детей

На детей от 6 до 18 лет распространяются те же правила относительно "несущественных" путешествий, что и для взрослых.

Им нужно пройти ПЦР-тест перед вылетом. Также странам ЕС разрешили вводить дополнительные требования для детей от 6 до 18 лет, в частности, тесты по прилету и карантин.

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Никакого тестирования или дополнительных ограничений не предусмотрено для детей младше 6 лет.

ЕС составляет "зеленый" список стран: критерии

Евросоюз формирует "зеленый" список третьих стран с допустимым уровнем заболеваемости COVID-19 и обновляет его каждые две недели. Если страна попадает в этот список, то ее граждане даже без вакцинации могут въезжать в некоторые страны ЕС.

Так, количество случаев COVID-19 на 100 000 жителей за последние 14 дней не должно превышать 100.

Другие действующие критерии продолжают применяться, в частности:

стабильная тенденция или тенденция уменьшения новых случаев;

4% положительных результатов среди всех проведённых тестов;

прогресс в вакцинации;

наличие вариантов, вызывающих интерес или беспокойство;

общая реакция на COVID-19 в стране.

, правила являются рекомендацией стран Евросоюза, но введение не означает, что все начнут их применять с 1 марта.