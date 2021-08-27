Лоукостер Wizz Air возобновит полеты из Киева в Будапешт: стоимость билетов и условия въезда

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновит регулярные рейсы из Киева в Будапешт. Полеты начнут осуществлять с 13 сентября.

Лоукостер будет летать в столицу Венгрии из киевского аэропорта Жуляны.

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Сначала авиаперевозчик будет выполнять полеты только два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, с 6 октября придадут третью частоту – по средам, а с 31 октября будет летать и каждый четверг и воскресенье.

Поэтому уже с ноября частота увеличится до пяти раз в неделю.

Цены авиабилетов

Самые дешевые билеты на рейс Киев – Будапешт стоят от 669 гривен в одну сторону и от 1 438 гривен в обе.

В стоимость входит маленькая единица ручной клади (40х30х20 сантиметров и весом до 10 килограммов). Чтобы провезти дополнительную ручную кладь или багаж – нужно оплатить специальный сбор или выбрать соответствующий тариф.

Условия въезда в Венгрию

С 7 августа 2021 года Венгрия разрешила въезд украинским туристам.

Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделан не позднее 72 часов, ИЛИ сертификат о вакцинации.

Без ограничений могут въезжать дети до 18 лет.

Кроме того, нужно оформить медицинскую страховку для посещения Венгрии (она стоит примерно 180 гривен на неделю).

По данным Worldometer , по состоянию на 28 августа 2021 года в Венгрии обнаружено 811 706 случаев заражения коронавирусом, из них 30 057 летальных.

Отметим, ранее впервые за 10 лет Wizz Air запустила рейс в "Борисполь".

Также владелец лоукостера Wizz Air Йожеф Варади спрогнозировал падение цен на авиабилеты в ближайшее время.