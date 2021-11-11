Билеты из Украины от 286 гривен: Wizz Air устроил быструю распродажу

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил акцию со скидкой в 20%. Распродажа длится только сегодня.

Скидка применяется к тарифу и обязательному сбору, но не покрывает административный сбор и услуги, которые докупаются отдельно.

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