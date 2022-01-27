Wizz Air повышает цены на билеты: с чем это связано

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air намерена повысить цены на билеты в ближайшее время. Все из-за роста производственных затрат на топливо и зарплату работникам.

На фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон" Wizz Air терпит большой ущерб, ведь резко уменьшилось количество бронирований.

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Wizz Air: убытки и конкуренция с Ryanair

Лоукост-авиакомпания предупредила, что ее убыток в четвертом квартале, вероятно, превысит 213,6 миллиона евро, который был в третьем квартале. Прогнозируется, что на это повлияет неопределенность путешествий в январе, феврале и части марта.

Wizz Air уже сократила расходы и приобрела новые посадочные места. А это значит, что она сможет активнее конкурировать с такими авиакомпаниями как Ryanair и easyJet, когда наступит долгожданное восстановление.

Впрочем, несмотря на убытки, авиаперевозчик не отчаивается и оптимистично ожидает восстановления спроса на билеты в ближайшие несколько месяцев.

Мы ожидаем очень сильное восстановление спроса в ближайшие несколько месяцев,

– заявил Йожеф Варади, генеральный директор.

По плану Wizz Air, авиаперевозчик вернется к доковидным показателям в августе – сентябре 2022 года. Правда, удастся это сделать, если большинство стран снимут ограничения, связанные с COVID-19.

Повышение цен в Wizz Air: причины

лоукостер Wizz Air и ирландский Ryanair внесли изменения в свои зимние расписания полетов, и отменили рейсы из украинского Харькова.

По словам Варади, расходы на входящие ресурсы растут, а топливо, заработная плата и изменения в нормативно-правовых актах усиливают давление – это приводит к повышению цен на перелеты.

На сколько именно повысят стоимость билетов, на данный момент неизвестно: в компании информацию пока не озвучили.